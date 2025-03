Candidatas acusan dados cargados en elección de rectora de la UAEMex en favor de abanderada oficial

TOLUCA, Edomex. (apro).- Cuatro de las cinco candidatas a la Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) denunciaron dados cargados en favor de Eréndira Fierro Moreno, considerada la favorita del rector, Carlos Barrera, mientras una sexta participante, a quien la Comisión Especial Electoral negó el registro, acusó desacato de las autoridades universitarias a la suspensión provisional que le permite contender.

En un comunicado conjunto, las candidatas María José Bernáldez Aguilar, María Dolores Durán García, Maricruz Moreno Zagal y Patricia Zarza Delgado, advirtieron que el proceso interno “ha enfrentado una serie de condiciones y circunstancias que afectan la legitimidad y ponen en riesgo la equidad”.

Por tanto, solicitaron al Consejo Universitario y al rector Carlos Eduardo Barrera Díaz, en su carácter de presidente del Consejo y de la Comisión Especial Electoral, atender los hechos que afectan lo establecido en las bases para la elección de rector o rectora para el período 2025-2029 y en la normatividad universitaria.

Acusaron la celebración de actos anticipados y uso irregular de recursos para la promoción personalizada, pues previo al arranque de las campañas se utilizaron espacios institucionales para promocionar a Fierro Moreno, se usaron las redes oficiales y los vehículos denominados “potrobuses” para la movilización de integrantes de la comunidad a su acto de registro. “Llama la atención el despilfarro de recursos económicos en favor de quien se ha autoproclamado como la candidata ´oficial´ y de la ´continuidad´”, manifestaron.

Indicaron que el personal académico, administrativo y de apoyo ha recibido amenazas y presiones para sumarse al proyecto de la “continuidad” con el fin de evitar repercusiones laborales, salariales, o alguna otra afectación. Por el contrario, indicaron, se han realizado “ofrecimientos absurdos e insostenibles para las personas trabajadoras, lucrando con la urgencia de una certeza laboral”.

Consideraron que desde la Universidad existe un “pago pautado” para que la aspirante oficial aparezca en los medios de comunicación. “Su uso sistemático debería ser suficiente para cancelar su candidatura y someter(la) a las sanciones correspondientes”, señalaron.

En contraste, manifestaron, existe limitación a las demás aspirantes, a quienes se condiciona el diálogo con los medios de comunicación exclusivamente a través de la Dirección General de Comunicación Universitaria.

Acusaron, de igual forma, el involucramiento de personas ajenas a la institución en la contienda, pues en diversos espacios universitarios se ha detectado la presencia de estudiantado de otras instituciones para realizar proselitismo en favor de Eréndira Fierro. Ejemplificaron que en la Unidad Académica Profesional de Tejupilco, funcionarios de la Secretaría del Trabajo estatal y del ayuntamiento de Toluca realizaron promoción de la candidata oficial.

Hay, prosiguieron, inequidad en los espacios universitarios. Algunos directivos no han realizado la convocatoria en tiempo y forma, con criterios de igualdad, a las reuniones de las demás aspirantes, ni han atendido sus necesidades de transmisión digital e incluso han sido renuentes a participar en las jornadas de promoción, mientras las convocatorias a las comparecencias de la aspirante oficial incluso utilizan los colores institucionales, en violación a la convocatoria.

Fierro Moreno, detallaron, ha sido favorecida también con la adjudicación de logros institucionales como personales, lo que pone en duda la autoridad y responsabilidad del rector, “al dar a entender que en la presente administración quien tomó decisiones y dirigió la política administrativa fue la aspirante oficial y de la continuidad”.

Por estas razones, las firmantes demandaron un trato digno a la comunidad universitaria, pues el derroche de recursos en movilizaciones, prendas de campaña y dádivas personas es ofensivo, penoso y agraviante.

Por su parte, Laura Benhumea González, exdirectora de la Facultad de Ciencias Políticas, a quien le fue negado el registro, obtuvo el pasado jueves una suspensión provisional que ordena a la Comisión Especial Electoral tener por cumplimentado el requisito por el que le impidió participar.

No obstante, señaló, a la fecha la UAEMex no ha atendido ni se ha pronunciado sobre la suspensión. “Mi abogado, a través del sistema electrónico del Poder Judicial (Federal), ha podido verificar que ya pasaron las 48 horas para presentar el informe previo y la UAEMex no ha respondido al Juzgado, sigue sin emitir el registro como aspirante”, manifestó.

Aunque aclaró que su intención no es desacreditar el proceso electoral, sino participar, también alertó que, en caso de que la Comisión permanezca sin respuesta, promoverá la violación de la suspensión y las acciones penales por el desacato.