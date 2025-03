Ciudadanos arman vigilia en Chiapas por “el duelo que tiene como epicentro al estado de Jalisco”

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis. (apro).- Cientos de personas colocaron este martes velas, zapatos de todo tipo y fotografías de cientos de desaparecidos en la plaza de esta ciudad colonial, “para acompañar desde el sur de México el dolor y la dignidad de las madres y familias buscadoras”.

Convocados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Melel Xojobal, Comité de Familias Unidas de Chiapas Buscando a Nuestros Migrantes Desaparecidos Junax Ko’ntantik, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, unos 200 asistentes se concentraron a partir de las 6 de la tarde y colocaron sobre el piso zapatos de diversos modelos, velas y fotografías de personas desaparecidas.

Duelo en Chiapas. Foto: Raúl Vera

“Hoy, el duelo tiene como epicentro al estado de Jalisco, precisamente el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, lugar que rompe con el relato oficial de transformación, progreso y cambio que tanto se empecinan los diferentes gobiernos en promover”, señalaron los organismos civiles que convocaron a la protesta.

En Teuchitlán, agregaron, “no sólo se están encontrando ropa y restos humanos, lo que estamos encontrando colectivamente es la conjugación de la violencia criminal y la corrupción de un sistema que solapa y protege a los perpetradores”.

Se trata de un sitio que “nos muestra el terror que miles y miles de personas han experimentado y padecido en muchas regiones del país. Una vez más se rompe la credibilidad del Estado y nos pone al centro a las familias de miles de desaparecidos que no tienen respuesta y que se le ofrece a cambio trámites, diálogos efímeros y una constante reprobación autoritaria ahora científica”, agregaron.

Los manifestantes se solidarizaron con las familias buscadoras chiapanecas y las de todo México. “Que estas velas iluminen con esperanza el largo trayecto recorrido por mujeres y hombres en la búsqueda de sus seres queridos, y que estos zapatos marquen el paso de un futuro con dignidad, memoria, justicia y paz”, declararon.

Expresaron su repudio por “el intento de canalizar la información que se está generando en las últimas horas y llevarla a una arena política corrupta”.

El debate nacional, subrayaron, tiene que concentrarse en el corazón de las madres buscadoras; “es ahí donde debemos poner atención, ahí hay rumbo y coordenadas. ¿No le avergüenza a la clase política tener que estar defendiendo lo indefendible? ¿Será importante lavar la imagen del sexenio pasado?, ¿será lo prioritario?”.

Durante la protesta, los manifestantes señalaron que la acción del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco y de otros colectivos nos interpela a todas, todos, todes a nivel nacional. Nos convoca a denunciar y articular nuestras propias reflexiones regionales. “¿Por qué se apresuran los gobiernos y sus agentes a generar estrategias en medio de la tragedia? ¿Por qué no lo hicieron antes, por qué no ayer?, ¿por qué no hace 6, 10, 20 años?”, cuestionaron.

Los colectivos aseguraron que “la cifra de las 122 mil personas desaparecidas crece por día y la indignación nacional junto con ella”. Por lo que consideraron que “es momento de escuchar a las madres y a las familias y conmovernos con su relato, quien quiera seguir el camino de una paz verdadera tiene que poner el oído atento. Es el momento de escuchar atentamente, con respeto y admiración a quien busca la verdad y la justicia”. Vigilia. Foto: Raúl Vera

Fosas clandestinas en Chiapas

En los últimos días de diciembre del 2024, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Comisión Estatal de Búsqueda, informaron sobre la localización de 25 fosas clandestinas en los municipios de La Concordia y Palenque, con 31 cuerpos encontrados, 29 de ellos del sexo masculino y dos femenino, hechos que solo dan certeza de la grave crisis de violencia y desaparición que en reiteradas ocasiones organizaciones de la sociedad civil han denunciado.

En febrero de este año se encontraron dos fosas clandestinas en la carretera Tapachula-Viva México, en las que fueron localizados restos humanos dispersos y cráneos.

Mientras que “de enero a marzo de 2025, se han emitido más de 83 fichas de búsqueda de población de niñas, niños y adolescentes en Chiapas. 27 niñas, niños y adolescentes reportados como desaparecidos en el trimestre de 2025 no han sido localizados, y con base en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), Chiapas tiene mil 516 personas desaparecidas a la fecha, mil 152 hombres y 364 mujeres”.