EZLN critica las declaraciones de Fernández Noroña y “su falta de empatía” ante desaparecidos en México

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis. (apro).- El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) manifestó su apoyo a los colectivos de buscadoras y buscadores y criticó las declaraciones del presidente del senado, Gerardo Fernández Noroña, a quien le señaló “su falta de empatía, su apuesta a que ya este país está blindado frente al horror, la muerte, el cinismo”.

En un comunicado dirigido a la comunidad artística e intelectual de México y el Mundo, el EZLN considera que “es necesario que se abra la grieta del terror que define el día a día de esta nación como una pesadilla real, para que se les voltee a mirar. Sí, será sólo por unos días… hasta que un nuevo escándalo cubra el actual”.

La misiva firmada por el subcomandante Moisés, el dirigente zapatista le reclama a los artistas e intelectuales: “antes ustedes solían organizar y participar en conciertos, exposiciones, subastas, rifas, artículos y mesas redondas para apoyar a los pueblos originarios. No les discutimos que ya no estemos de moda, ni que algunos de ustedes encontraron cobijo y salario en la 4T o en los equivalentes en sus geografías.

“A menos que ustedes crean lo mismo que el líder del senado (quien sostiene que en realidad podrían ser una venta de garaje, o un negocio de venta de calzado y ropa de medio uso, y no las prendas de cientos de personas asesinadas), algo les deben mover los testimonios, las imágenes, los gritos, las veladoras, las torpes declaraciones de las autoridades”.

El EZLN destaca que la causa de buscar y encontrar a las personas desaparecidas, “es algo humano, o debería serlo. Entonces, ¿por qué no una campaña donde las artes y el pensamiento se hagan presentes frente a ese horror, sí, pero también frente a la nobleza y dignidad de quien busca verdad y justicia?”

Señaló que las mujeres y los hombres buscadores, no están en el presupuesto y no reciben atención cotidiana de los medios, aunque su labor es diaria y lleva muchos años y sexenios, por lo que “es necesario que se abra la grieta del terror que define el día a día de esta nación como una pesadilla real, para que se les voltee a mirar”.

Agregó: “la causa de buscar y encontrar a las personas desaparecidas no es una causa partidista. Es más, esos colectivos se han esforzado por mantener fuera a los coyotes y buitres de los partidos políticos y siglas que los acompañan”.

Las y los buscadores, “no buscan dinero (algo que el señor (Manlio Fabio) Beltrones no podrá entender nunca), ni un cargo (aunque no falten los buitres a su alrededor), algo que la 4T no comprende. Buscan a sus seres queridos, a quienes les hacen falta. Y les encuentren o no, deben tener la satisfacción de habernos hecho ver a todos que esos ausentes, también son nuestros ausentes”.

Dirigiéndose a la comunidad artística e intelectual nacional e internacional, Moisés expresó: “Oigan; sabemos que están ocupados con el Trump, pero -no sé si han dado cuenta-, están pasando cosas que aterrarían al más plantado. No son hechos aislados o extraordinarios, son frecuentes, cotidianos, ‘comunes’, ‘normales’”.

Continuó: “Sabemos que tienen planeadas sus vacaciones, giras, compromisos, cumpleaños, bodas, que el clima, que mucho frío, que mucho calor, que lluvia, pero un día, sólo un día en que las artes y el pensamiento se manifiesten y les hagan saber a esas personas buscadoras que, al menos, han ya encontrado la humanidad en quienes tenemos esta geografía, México, como espacio de dolor, de vergüenza… y de lucha”.

El EZLN insistió en que “cada quien con su cada cual, en su geografía, con su modo, con sus conocimientos, imaginación, creatividad. Un día para abrazar a quien busca sin descanso. Una lucecita para quien busca romper la noche del olvido. Un día al menos para recordarles y recordarnos que la vergüenza, la empatía, la rabia, la dignidad también son humanas. Así que, hermanos y hermanas de las artes y el pensamiento, si ahora callan, nada ni nadie podrá encontrarles”.