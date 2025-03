El SNTE-CNTE en Chiapas inicia paro laboral contra la reforma educativa y la Ley del ISSSTE

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Miles de profesores de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), perteneciente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), iniciaron este miércoles un paro de labores de tres días para exigir a la presidenta Claudia Sheinbaum la “abrogación total” de las reformas educativa y del Instituto de Servicios y Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El paro magisterial inició con una multitudinaria marcha que concluyó en la plaza central de la capital chiapaneca, donde el dirigente, Isael González Vázquez, afirmó que el magisterio no sólo esperaba que la presidenta retirara la iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE, como lo hizo, sino que “ayer mismo presentara una nueva iniciativa y que la aprobara el Congreso de la Unión”.

Explicó que en la mesa de diálogo que sostuvieron ayer con la presidenta en el Palacio Nacional, los integrantes de la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE le plantearon que, además de retirar la iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE, “debe de presentar una iniciativa en la que quite la tabla de edades (para la jubilación) y que contemple únicamente la de la antigüedad de 28 y 30 años para mujeres y hombres, respetivamente”.

En conferencia de prensa, el dirigente de la sección 7 señaló que están esperando que la presidenta mande la iniciativa, “que se apruebe y entonces sí será demanda resuelta para todos. En tanto no se apruebe una nueva reforma que contemple las demandas de los trabajadores, no es tema resuelto y por eso vamos a seguir en la lucha y brigadeando para informar a los compañeros que no está resuelto” el problema.

Durante la movilización, González Vázquez denunció que, antes de que iniciara la marcha, detectaron un infiltrado cerca del contingente, por lo que llamó a sus compañeros a no caer en provocaciones.

Dijo que, como resultado de la nueva estrategia de seguridad, los profesores que imparten clases en los municipios de la frontera con Guatemala y la región de la Sierra, golpeados por la violencia del crimen organizado, poco a poco están regresando a las aulas.

"Los compañeros nos dicen que no han regresado al cien por ciento. Nos han informado que poco a poco se están integrando a las escuelas. En la ciudad de Frontera Comalapa hay otro ambiente, pero en los ejidos y comunidades más alejados no es muy apto para entrar a laborar todavía”, comentó.