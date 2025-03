Fátima declaró que nadie estaba cerca de ella cuando cayó del segundo piso de la secundaria: FGJCDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La adolescente Fátima Quintana, de 13 años, ya tuvo una entrevista con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y declaró que nadie se encontraba cerca de ella en el momento de la caída que sufrió desde el segundo piso de la secundaria 236, en la alcaldía Iztapalapa.

Este domingo 2 de marzo, la fiscal general, Bertha Alcalde Luján, fue cuestionada sobre los avances en la investigación del caso de Fátima, cuya familia sostiene que la caída se debió a que era víctima de bullying por parte de sus compañeros, pues pudo haber sido empujada.

Alcalde Luján respondió que continúan las investigaciones para esclarecer los hechos, entonces, cedió la palabra a la titular de la coordinación General de Investigación de Delitos de Género, Gema Chávez, quien explicó que, debido a la situación física y psicológica de Fátima, no había sido entrevistada por las autoridades.

Añadió que dicha entrevista se logró concretar el pasado 28 de febrero: “Fátima refiere no recordar muchas de las circunstancias, lo que sí afirma es que no se encontraba nadie cercano a ella al momento de la caída”.

Según Chávez, la información fue corroborada por profesores del plantel educativo que se encontraban en el lugar al momento de los hechos.

Cuatro días antes de entrevistar a Fátima, la Fiscalía capitalina emitió un comunicado en el que aseguró que no cuenta con indicios de que la adolescente haya sido empujada por alguno de sus compañeros de secundaria.

Sin embargo, la familia de la afectada sostuvo que no hubo una investigación completa: “Ellos no pueden concluir o concretar algo si no tienen la denuncia o la declaración de la niña, porque es muy importante la información de ambas partes (...) no han investigado, no se ha hecho una investigación bien para llegar a esa conclusión”.

Desde el pasado 19 de febrero, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, descartó que Fátima haya sido aventada por alguno de sus compañeros, aunque sí reconoció que la joven era víctima de bullying en el plantel educativo.

Los familiares calificaron estas declaraciones como inaceptables y revictimizantes: "Desmentimos categóricamente las afirmaciones del Sr. Mario Delgado sobre el estado de salud de Fátima. (...) Sus declaraciones carecen de empatía y demuestran una falta de seriedad ante una situación tan delicada”.