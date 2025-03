Félix Salgado Macedonio se rebela al candado de Morena: “¿dónde está el nepotismo?”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Félix Salgado Macedonio, senador de Morena y padre de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado declaró que si el “pueblo” lo elige gobernador en el 2027 no será nepotismo.

En abierto rechazo al candado en los estatutos que anunció Morena para evitar el nepotismo en la elección de 2027, Salgado Macedonio apeló a que la Constitución le permite participar.

“Hay que ir a las urnas y el que gana ese es, entonces, ¿dónde está el nepotismo ahí?”.

El senador ha incrementado su proselitismo para buscar la candidatura a gobernador. El sábado anunció el área recreativa Niños Felices que puso a disposición de sus seguidores en las inmediaciones de su refugio Perritos Felices.

El domingo se reunió con mujeres de varios municipios. Todas las publicaciones en vivo de sus actividades concluyen con porras de sus simpatizantes: “¡Hay Toro!” y “¡gobernador!”

La declaración del senador la hizo en una entrevista publicada este sábado en un portal del recién nombrado director general de Radio y Televisión de Guerrero (RTG), Roberto Ramírez Bravo.

Un interlocutor le dice que es muy popular y le pregunta al senador si va a participar en la elección próxima ahora la iniciativa de la presidenta de México contra el nepotismo “no pasó”.

Insistió que para la reforma no estaba dirigida a él y que en el país sólo hay tres funcionarios públicos que tienen familiares en el gobierno: la senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Ruth González Silva, con su esposo el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo; el senador de Morena, Saúl Monreal Ávila con su hermano el gobernador de Zacatecas, David Monreal, y él.

“Yo nomás tengo a mi hija Evelyn que es la gobernadora, pero Evelyn no tiene a ningún familiar por lo tanto no hay nepotismo. Ella está en el poder ejecutivo y fue electa por el pueblo, propuesta por Morena", expresó.

Sin embargo, la pareja sentimental de la mandataria, Rubén Fuentes Hernández, es coordinador operativo de la oficina de la gubernatura, mientras que su hermano Óscar Omar Fuentes, es director de Costos, Presupuestos, Licitaciones y Contratos de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del gobierno de Evelyn Salgado.

Además, Liz Salgado, hermana de la gobernadora y presidenta del DIF Guerrero, maneja uno de los mayores presupuestos, a la par del destinado al Poder Legislativo y casi similar al del Poder Judicial.

El DIF Guerrero operó en el año pasado 796 millones 592 mil pesos y en este 2025 ejercerá 881 millones 639 mil. Un aumento de más de 85 millones de pesos.

Otra hermana de la gobernadora e hija del senador, María del Sol Salgado Pineda, es directora general del periódico El Guerrero, cuyo principal cliente es el gobierno del estado y donde periódicamente publican encuestas donde el senador aparece en primer lugar.

“Lo que el pueblo diga”

En la entrevista, el senador morenista continúa:

“En San Luis Potosí está un gobernador que ganó por el Verde, no ganó por Morena, entonces es muy querido, y ahorita su esposa es senadora de la República que ganó y ahora allá la gente quiere que ella sea la candidata a gobernadora, que se ve mal, pero ¿la ley la impide?, No.

“Nosotros nomás tenemos que cumplir con la ley, observar la ley y si no cumplimos con la ley que el pueblo nos lo demande”.

Dijo que, aunque se ve mal, decidirá lo que el pueblo diga.

“Entonces si se está cumpliendo con la ley ¿dónde está el problema?, ahora no queremos que se modifique la ley, ya la modificamos cuando entre en vigor en 2030.

“Bueno, entonces ¿porque no puede ser de aquí a 2030? porque no, porque se ve mal. Ah bueno se ve mal, entonces no le entramos, pero ¿qué decimos? Lo que el pueblo diga”.

Insistió en que no ha dicho si quiere ser candidato.

“Yo soy senador hasta el 20230, ¿no?, y el pueblo me dio chamba, estoy trabajando como senador, estoy chambeando, yo no tengo ningún problema, yo no he dicho que quiero ser, ni he dicho que no voy a ser, no he dicho nada, pero sí conozco de leyes.

“El (artículo) 35 Constitucional que dice: Todo mexicano tiene derecho a votar y a ser votado, ¿cómo le borro?, ¿cómo le quito esa garantía individual a las personas? No puedo”.

El exalcalde de Acapulco expuso que el artículo 39 constitucional establece que el poder dimana del pueblo, no dimana de una persona.

“La gobernadora no me va a hacer gobernador, ¿quién me hace gobernador? El pueblo.

“Hay que ir a las urnas y el que gana ese es, entonces, ¿dónde está el nepotismo ahí? El nepotismo es cuando el nepotismo pone a su familia, eso es nepotismo. Lo otro no es nepotismo, lo otro es una elección popular a la que hay que ir y el pueblo te elige o el pueblo te rechaza, eso es”.

Se quejó de las críticas recibidas y dijo que está en desventaja con la senadora de San Luis Potosí y el de Zacatecas que, adelantó, se postularán por otros partidos por lo que a ellos no les afectarán los estatutos de Morena.

“Estoy apoyando todas las propuestas de mi presidenta Claudia Sheinbaum, pero como me han fregado, a ver la de San Luis Potosí va a ser candidata a gobernadora por el Verde, con todas las de la ley; el de Zacatecas va a ser candidato a gobernador por el PT y el Verde con todas las de la ley y aquí el tarugo es el de Guerrero, como es de Morena pues no va a ser porque le van a poner un candado que diga que no puede ser el familiar de la gobernadora el candidato”.

Le preguntaron si se irá de Morena.

“Me quedo en Morena, no me voy con ningún otro partido, (pero) lo que el pueblo diga”.

PIE. Félix Salgado en un mitin con sus seguidores. Foto Especial