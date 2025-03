Protestan contra la construcción de la autopista San Cristóbal de las Casas-Palenque

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite) e integrantes del gobierno comunitario de Chilón, iniciaron la colocación de diferentes carteles de protesta contra la construcción de la autopista San Cristóbal de las Casas -Palenque, obra prioritaria del gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar.

Letreros de protesta empezaron a colocarse el pasado viernes en diferentes puntos de los municipios de Chilón, San Juan Cancuc y Ocosingo, los que, de acuerdo a pobladores, serán impactados por la construcción de la vía rápida.

El gobierno comunitario de Chilón denunció: “Algunas comunidades han recibido amenazas por parte de ingenieros que toman las muestras de suelo, advirtiendo que, de no permitirlo, la siguiente vez estarían acompañados” de agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), “generando con esto temor y miedo en la población”.

Aseguró que contrario a lo que afirma el gobernador de que “será un desarrollo para el pueblo”, el proyecto de la construcción de la carretera “ha estado lleno de irregularidades y violaciones a nuestros derechos como pueblos originarios, ya que han sacado estudios de suelo sin nuestro consentimiento y sin información previa de por qué y para qué será utilizado”.

En un documento dirigido a los tres niveles de gobierno, los pobladores señalan que “algunas de las autoridades comunitarias, que son la voz del pueblo, en realidad están tomando decisiones propias y sin consultar a las comunidades, además de que no están rindiendo informes del proceso de construcción de la autopista, violando con esto los reglamentos internos de nuestros ejidos”.

Como defensores de la madre tierra, el gobierno comunitario exigió “respeto a nuestros derechos: Consulta libre, previa, informada para los pueblos originarios; detener el despojo, pues no permitiremos que nos arrebaten nuestra tierra y nuestros recursos; entrega del documento sobre el impacto ambiental y cultural con la construcción de la autopista, en tseltal y español antes de realizar la consulta”.

También demandan información sobre la procedencia de su financiamiento y de los resultados de la consulta de cada comunidad, ejido y municipio por donde pretenden construirla.

El gobierno comunitario insiste en que “falta de información y claridad del gobierno, toda vez que, en las comunidades de Chilón se rumoraba que el gobernador estaría presente el día 22 de febrero, pero no existía certeza. Posteriormente, horas antes de su presencia en el municipio, a través de la red social Facebook se invitó al ejido Guaquitepec, San Jerónimo y San Sebastián Bachajón a participar en la consulta pública a mano alzada sobre el proyecto de construcción de la autopista San Cristóbal- Palenque, a las 11 de la mañana”.

“¿Cómo decidir claramente cuando no hay un aviso previo, y cuando sólo unas autoridades del ejido sabían, pero no informaron al pueblo, ya que no vocearon a través del aparato de sonido que es el único medio aprobado por todos y todas para convocar?”, cuestionaron.