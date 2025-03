Ordenan a UAEMex otorgar el registro inmediato como candidata a la Rectoría a exdirectora de Facultad de Ciencias Políticas

TOLUCA, Edomex. (apro).- El Juez Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de México, Juan Miguel Ortiz Marmolejo, notificó a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) que concedió la suspensión definitiva con efectos restitutorios a Laura Benhumea, exdirectora de la Facultad de Ciencias Políticas, y ordenó a la Comisión Especial Electoral otorgarle de manera inmediata el registro como candidata a la Rectoría.

Con lo anterior, serían seis las aspirantes a suceder a Carlos Eduardo Barrera Díaz al frente de la máxima casa de estudios mexiquense para el periodo 2025-2029. Apenas este 18 de marzo, cuatro de las candidatas denunciaron inequidad en favor de Eréndira Fierro, exsecretaria de Administración cercana al rector en funciones.

“Al rector y presidente, y a los integrantes de la Comisión Especial Electoral del Consejo Universitario les exijo otorguen la constancia de procedencia que me acredita como candidata registrada para contender por la Rectoría, y que implementen las medidas necesarias para aparecer en el mismo número de medios de comunicación en que han aparecido y aparecerán las demás aspirantes, compartiendo entrevistas y difundiendo propuestas”, planteó Benhumea González.

En tanto, Manuel Montes de Oca Colín, abogado de la exdirectora de Ciencias Políticas, advirtió que, en caso de permanecer la negativa a acatar la suspensión, los integrantes de la Comisión Especial podrían incurrir en un delito.

Por su parte, Laura Benhumea ofreció a los estudiantes que integran la Comisión Especial Electoral no preocuparse por la negativa, pues corresponde a las autoridades y sus asesores brindarles la orientación para cuidar su dignidad y ayudarles a tomar decisiones informadas.

A los profesores que integran la comisión, dijo que sabe que no son especialistas en derecho y debieron recibir el acompañamiento legal que les permitieran tomar decisiones fundamentadas, mientras a los directores integrados al mismo órgano, les indicó que conoce que muchas veces se encuentran sometidos a presiones.

Por el contrario, al rector y al secretario técnico de la Comisión “que actuaron conscientes de sus decisiones”, les advirtió que será juzgada su responsabilidad y por ella quedaron expuestos a la comunidad universitaria.

Indicó que si bien la Constitución otorga autonomía a las universidades, se equivocan quienes la confunden con segregación del estado constitucional.

“La autonomía universitaria no debe instaurar una tiranía, no es una licencia para violentar el ascenso laboral, la igualdad de oportunidades, la participación académica, política y electoral... No funda feudos, ni vasallajes ni absolutismos... No es un reconocimiento a la actuación facciosa ni al abuso de autoridad para violentar, amedrentar o manipular”, de ex advirtió.

La autoridad universitaria, añadió, tiene límites, y los servidores públicos universitarios están obligados a rendir cuentas a la sociedad y a los poderes constitutivos.