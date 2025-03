QUERÉTARO, Qro. (apro).- Una unidad del sistema de transporte público de Querétaro “Qrobús” terminó dentro de un dren, ubicado al norponiente de la ciudad, con un saldo de una persona fallecida y 14 heridas, algunas de gravedad.

Las primeras imágenes que comenzaron a ser difundidas muestran a ciudadanos cuando trepan a la unidad con una escalera para comenzar ayudan a salir a los pasajeros del autobús que quedó recostado sobre su lado izquierdo.

En uno de los muchos videos que han sido difundidos del autobús, se ve a un hombre recostado en el suelo, mientras se toca la espalda y mueve las piernas con dificultad, sin que sea asistido hasta ese momento por alguien.

Mientras se escuchaban las sirenas de las ambulancias, un hombre que brindaba apoyo en las maniobras del rescate expresó que al interior de la unidad también había niños, en este sentido las autoridades confirmaron que viajaban dos menores de edad.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, informó que su gobierno apoyará a las víctimas que viajaban en la unidad del sistema de transporte público “Qrobús”, cuya unidad está concesionada a la empresa Flecha Amarilla.

El director de Protección Civil del Municipio de Querétaro, Francisco Ramírez Santana, precisó que fueron 15 personas las que viajaban en la unidad de transporte público, que la persona fallecida fue una mujer de 60 años de edad y que hubo 14 personas lesionadas.

Sobre las causas del accidente, el gobernador dijo que el tema lo está revisando el responsable de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, quién aún no ha explicado lo ocurrido.

Me dice que él prácticamente no se dio cuenta y de repente ya había existido el accidente, no sabemos todavía exactamente lo que sucedió”, dijo Cuanalo en entrevista con reporteros, después de haber hablado con el conductor de la unidad.