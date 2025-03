Detienen a elementos de la Fiscalía de Oaxaca por asesinato de tlaxcaltecas

OAXACA, Oax. (apro).- Por el caso de las desapariciones y ejecuciones en la costa de Oaxaca, la Fiscalía General de Oaxaca detuvo a un comandante y a un elemento de Agencia Estatal de Investigaciones, y trascendió que también está siendo investigado un fiscal de alto impacto.

Trascendió que, derivado de las investigaciones por desapariciones ocurridas en la Costa, fueron detenidos el comandante Miguel A.C.G. y el agente Oscar A.G.V., mientras que el fiscal de alto impacto, Andrés M. O., estaría siendo investigado.

Cabe mencionar que antes, por la desaparición y asesinato de cinco personas originarias de Tlaxcala, las fuerzas armadas federales y estatales catearon la comandancia de la Policía Municipal de Santa Cruz Huatulco, donde procedieron a desarmar a todos los policías municipales.

Mencionan que entre las desapariciones se encuentran A. L. P. G. (mujer) vista por última vez el 27 de febrero de 2025 en Santa María Huatulco, así como R. E. G. L. (hombre) y N. Y. L. M. (mujer), vistos por última vez el 28 de febrero de 2025 en la playa de Zipolite, en San Pedro Pochutla.

En tanto que las otras dos víctimas por las cuales también se realizan los trabajos de investigación son J. A. M. C. y G. G. C. V., de quienes se contaba con un reporte por su no localización ante la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Oaxaca.

Las víctimas fueron encontradas sin vida entre los cuerpos localizados el 2 de marzo de 2025 al interior de un automóvil abandonado en un paraje ubicado a un costado de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, en el municipio de San José Miahuatlán, en Puebla, a unos metros del Puente Calapa.

En un comunicado, la Fiscalía precisó que, derivado de sus investigaciones, dos personas del sexo masculino fueron detenidas y son trabajadores -de diferentes áreas- dentro de la institución encargada de la procuración de justicia, quienes desempeñaban labores en esa región de la entidad.

Estas acciones forman parte de los procesos de procuración de justicia e investigación ministerial por hechos delictivos relacionados con la desaparición de personas en la región de la Costa, indagatorias que siguen en curso.