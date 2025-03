OAXACA, Oax. (apro).- La Fiscalía General de Oaxaca detuvo a un agente del Ministerio Público y a un comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones por desaparición de al menos cinco personas originarias de Tlaxcala, cometido en la región de la Costa y que posteriormente aparecieron ejecutadas.

En cumplimiento a dos órdenes de aprehensión fueron capturados Oscar A. H. V. y Miguel A. C. G., por su participación directa en el delito de desaparición forzada de personas agravada cometido en agravio de personas originarias de Tlaxcala.

Luego de reunir sólidas pruebas, la Fiscalía las presentó ante la Jueza de Control que concedió las órdenes de aprehensión que se ejecutaron en contra de O. A. H. V. (quien se desempeñaba como agente del Ministerio Público adscrito a Huatulco) y M. A. C. G. (Agente Estatal de Investigación, encargado de la comandancia en Huatulco) por su participación directa en el delito de desaparición forzada de personas agravada.

Tras la detención de estas dos personas, fueron puestas a disposición del Juez de Control que determinó que la aprehensión fue legal, además que la Fiscalía solicitó la Vinculación a Proceso en contra de los dos imputados que quedaron en prisión preventiva.

De acuerdo con el expediente penal del caso, las víctimas fueron reportadas como desaparecidas en diferentes fechas de febrero de 2025, en distintos puntos de la región de la Costa de Oaxaca.

Las víctimas fueron encontradas sin vida el 2 de marzo de 2025, al interior de un automóvil abandonado en un paraje ubicado a un costado de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca en el municipio de San José Miahuatlán en Puebla, a unos metros del Puente Calapa.

En tanto que, la Fiscalía de Oaxaca da seguimiento a las investigaciones respecto al caso, por lo que están en curso las indagatorias sobre la Policía Municipal de Santa Cruz Huatulco, además que las líneas de investigación apuntan a la complicidad con células delictivas locales de la Costa, por lo que se realizan operativos legales para dar con su paradero

La FGEO ciñe su actuación a las facultades que otorga la ley por lo que, el funcionariado de la institución está obligado a cumplirlas y, en caso contrario se aplican los protocolos de control interno para evitar que el involucramiento en conductas delictivas, pues hay cero tolerancia ante cualquier conducta relacionada con actividades ilegales.

Cabe mencionar, que antes, por la desaparición y asesinato de cinco personas originarias de Tlaxcala, las fuerzas armadas federales y estatales catearon la comandancia de la policía municipal de Santa Cruz Huatulco donde procedieron a desarmar a todos los policías municipales.

Mencionan que entre las desapariciones se encuentran A. L. P. G. (mujer) vista por última vez el 27 de febrero de 2025, en Santa María Huatulco, así como R. E. G. L. (hombre) y N. Y. L. M. (mujer), vistos por última vez el 28 de febrero de 2025, en la playa de Zipolite, en San Pedro Pochutla.

En tanto que las otras dos víctimas por las cuales también se realizan los trabajos de investigación, son J. A. M. C. y G. G. C. V., de quienes se contaba con un reporte por su no localización ante la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Oaxaca.

Las víctimas fueron hallas sin vida entre los cuerpos localizados el 2 de marzo de 2025, al interior de un automóvil abandonado en un paraje ubicado a un costado de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca en el municipio de San José Miahuatlán en Puebla, a unos metros del Puente Calapa.