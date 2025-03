Acusan que el incendio de la casa del Fiscal Regional de Jalisco fue provocado (Video)

GUADALAJARA, Jal. (apro).— La viuda del Fiscal Regional de Jalisco, Gonzalo Huitrón Reynoso, asesinado en julio de 2019, denunció que el incendio de su vivienda en Ocotlán, ocurrido el 16 de febrero pasado, fue un acto intencionado perpetrado con bombas molotov. En una entrevista, Berenice Castellanos Torres acusó a las autoridades estatales de no investigar adecuadamente ni el incendio, ni el homicidio de su esposo, quien fue emboscado y asesinado hace seis años.

Castellanos refirió que el gobernador, Pablo Lemus Navarro sugirió que el incendio fue causado por una falla eléctrica en un vehículo ubicado frente a su domicilio, afirmación que ella refutó rotundamente, y argumentó que existe un video que muestra a individuos encapuchados atacando su propiedad con gasolina y bombas molotov.

“El incendio de mi vivienda no fue un accidente. Fue un atentado contra nuestra familia, perpetrado por delincuentes organizados. Tenemos videos que muestran cómo llegan encapuchados, esparcen gasolina y lanzan explosivos. Esto no puede ser ignorado ni minimizado por el gobierno estatal. Necesitamos una investigación real que arroje la verdad”, indicó.

Berenice Castellanos agregó que la noche del incendio su familia recibió amenazas telefónicas que le recomendaban “abandonar la zona y guardar silencio”.

Castellanos criticó la falta de acción de las autoridades, señaló que la investigación del incendio se encuentra “en blanco” y que el dictamen forense no proporciona información clara sobre el origen del fuego.

“El Estado no está haciendo su trabajo. El dictamen del perito es absurdo, no dice nada claro sobre lo que causó el incendio. Mientras tanto, la familia de Gonzalo Huitrón sigue sufriendo. Me siento obligada a alzar la voz y a exigir justicia, porque parece que hay un pacto de silencio que nos afecta directamente a nosotros", insistió, señalando que la justicia para su esposo y su familia sigue sin concretarse.

A lo largo de su declaración, la viuda exigió mayor protección para ella y su familia, subrayando la deficiente respuesta gubernamental ante las amenazas que enfrenta. “Estamos viviendo un destierro”, expresó, indicando que el clima de inseguridad y hostigamiento ha llevado a su familia a considerar dejar Ocotlán, es decir, un desplazamiento forzado a desplazarse a otra localidad por el temor a represalias.

“Me siento desprotegida. A pesar de que supuestamente tenemos seguridad, esta ha sido insuficiente. En lugar de fortalecer nuestra protección, han reducido el apoyo. ¿Qué debo hacer para que las autoridades entiendan que nuestras vidas corren peligro? Mi familia y yo nos vemos obligados a alejarnos de nuestra casa por las amenazas constantes”, compartió.

Berenice Castellanos ha solicitado en numerosas ocasiones el fortalecimiento de su seguridad personal, pero ha visto esa protección debilitada en los últimos meses, lo que eleva su preocupación y desesperación.

“Las amenazas han sido constantes y vulnerantes. Recibimos llamadas advirtiéndonos que nos retiremos de la zona y que guardemos silencio. Ahora, con el incendio consumando esas amenazas, nos vemos forzados a desplazarnos. Esto no solo es un ataque a nuestra seguridad, sino un intento de desterrarnos de nuestro hogar”, manifestó.

Además, hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que retome las investigaciones del asesinato de su esposo y del ataque a su hogar.

“Luchamos por la verdad y la justicia. Se cumplen seis años desde que mi esposo fue asesinado y todavía no tenemos respuestas. No hay responsables claros, lo único evidente es que el Estado ha fallado en su deber de protegernos y de esclarecer lo sucedido. No puedo quedarme callada; debo seguir pidiendo que hagan su trabajo”, aseveró Berenice.

La familia Huitrón Castellanos clama por justicia y seguridad en un contexto de creciente violencia y amenazas.