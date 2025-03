Diputado denuncia el robo de su camioneta en estacionamiento de Uruapan (Video)

MORELIA, Mich. (apro).- El diputado local independiente Conrado Cruz Torres denunció que este jueves le fue robada su camioneta, que había dejado en el estacionamiento de una tienda de la ciudad de Uruapan.

A través de su espacio en la red social Facebook, el legislador publicó: “Amigos acaban de robarme la camioneta en el estacionamiento de Office Depot. Así la situación en Uruapan, y no es perspectiva. Que fácil es que te quiten tus pertenecías en unos minutos (sic)”.

El vehículo sustraído es una camioneta marca Honda CRV, modelo 2017, con placas de circulación PGX-403-C.

En un video incluido en la publicación se aprecia cómo el robo dura menos de 40 segundos, desde que un hombre se acerca a la puerta del lado del conductor, la abre sin mayor esfuerzo, sube y quita el seguro a la puerta del acompañante para que aborde otro hombre que atestiguaba la escena; de inmediato es encendido el motor y tranquilamente los ladrones se alejan a bordo del vehículo.

MICHOACAN.- Uruapan: Con la comodidad del mundo, roban una camioneta del diputado local, Conrado Paz, del estacionamiento de la tienda Office Depot pic.twitter.com/iBdVteTSkn — SR490 (@shamrock_490) March 28, 2025

Los internautas comentaron la publicación en varios sentidos, quienes se refirieron a la situación de inseguridad haciendo ver a la víctima su condición de diputado y los que le desearon que estuviera bien, en tanto que abundaron los mensajes incredulidad al considerar que fue un hecho “armado” por la facilidad con que actuaron los delincuentes.

A continuación se presentan algunos de los comentarios, tal como fueron escritos:

El usuario Aarón Gallardo comentó: “Eso que eres diputado !!! Imagínate a los Ciudadanos de a pie …. Ve y haz tu denuncia y quizá como En Muchos casos te llaman para decirte que les de un $$ y te la dejan en alguna plaza comercial”.

Martha González dijo: “Pues al chile que bueno que te pasó. Y no por que te desee el mal, si no para ustedes que están del otro lado vean lo que el pueblo sufre. Exígele a tu presidente así como todos nosotros le hemos exigido y sus seguidores solo se burlan y el también”.

María Téllez expresó: “Que coraje ya urge un cambio en Uruapan siempre asaltos, secuestros, muertos, cobro de piso, robos de carros cada día estamos peor, con sacrificio y limitaciones se hace uno de sus cosas y de un momento a otro te afectan los delincuentes Dios le ayude a recuperarla y Gracias a Dios usted está bien”.

Gaja Villegas se quejó: “Se imagina eso le pasó a ustd q se espera d nosotros y peor q ls videos ni ls quieren prestar en las tiendas tan si quiera para tenerlos d recuerdo xq en la fiscalía nada hacen”.

Esperanza García Ramírez manifestó: “Que pena eso es algo que vivimos todos los ciudadanos y le falta ir a la Fiscalía a levantar la denuncia y le pidan dinero para buscar su camioneta, porque así se las gastan”.

Para LuiziFer Cuadra, (el robo) “es actuado ni le batallo para abrirla, ya mejor que diga que no hallaba como desasearse de ella para comprar algo nuevo con su sueldo y no sea juzgado por el pueblo”.

Javier Beltrán cuestionó: “Se ve un poco actuado no? Jajaja como q se las dejo abierta para q se la lleven, es q ocupa otra y no encontraba como hacerlo para q no le dijeran nada en lo q se gasta su sueldo en vez de ayudar a Uruapan”.

Karina Gutiérrez resumió su impresión en una palabra: “Sospechoso”, mientras que Ale Zúñiga externó la siguiente conclusión: “Así de eficientes los ladrones”.

Mary Sua se congratuló con un mensaje de consuelo al diputado: “Que bueno que tu estas bien, el pueblo te comprara otra”.