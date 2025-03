Compositor del corrido “El Rancho Izaguirre” dice dar voz al dolor de las familias de desaparecidos

GUADALAJARA, Jal. (apro).- El cantautor Mario Duarte Pérez, quien es el creador del corrido “El Rancho Izaguirre”, que resonó en el corazón de las personas buscadoras y de quienes la escuchan, compartió que la pieza musical, busca alzar la voz de quienes buscan a sus seres queridos y no son escuchados, esta canción, dijo, es un homenaje a las familias de los desaparecidos que han sufrido en silencio, es un llamado a la justicia y pretende conectar con la juventud y sensibilizar sobre la dolorosa realidad de las desapariciones en México.

Expresó que su creación musical surge en respuesta a un dolor personal y a una problemática social: “Escribí este corrido en solidaridad con las familias de los buscadores, compartiendo su dolor, ya que también he vivido la pérdida de un ser querido”. La historia de su hermana, quien fue asesinada hace cinco años, le proporcionó una conexión íntima con la angustia de familias que enfrentan la incertidumbre de un ser desaparecido.

El cantautor destacó que la crisis de la desaparición de personas ha crecido exponencialmente en México y que el gobierno no ha logrado ofrecer respuestas efectivas. “La estrategia de ‘abrazos y no balazos’ no ha funcionado. La situación se ha salido de las manos de las autoridades”, comentó. Duarte.

Lamentó que en su estado natal Guanajuato, en Jalisco, donde está el rancho Izaguirre, y en todo México haya crecido significativamente el delito de la desaparición de personas, instó a aplicar un enfoque nacional más contundente para abordar esta difícil realidad.

La canción denuncia el creciente sufrimiento de las familias de personas desaparecidas, un tema que cobró relevancia internacional tras los hallazgos de restos humanos en el rancho situado en Teuchitlán, Jalisco. Duarte manifestó indignación por “la situación de revictimización es alarmante y no podemos quedarnos callados”, expresó.

La importancia de mantener viva la memoria de las víctimas es otro de los objetivos de su música. “Las acciones de los colectivos que buscan a sus seres queridos no deben quedar en el olvido. Es fundamental que estas denuncias se mantengan en la conversación pública”, subrayó.

Frente a las investigaciones abiertas por la Fiscalía General de la República (FGR) y la polémica que se genera a partir de la información que se maneja, el cantautor condenó la actitud del gobierno, que intenta desestimar el dolor de las familias argumentando que “si no hay cuerpo, no hay delito”. Duarte recalcó que esta ideología busca minimizar la crisis de desapariciones que afecta a miles de familias en todo el país.

Mario Duarte Pérez considera que los corridos también pueden ser música de protesta, y una herramienta poderosa para dar voz a la lucha por la justicia y la memoria en un país que enfrenta retos monumentales. Su compromiso con la solidaridad y el respeto resuena en cada línea de “El Rancho Izaguirre”, convirtiendo su dolor personal en un llamado colectivo a la acción.

Consciente del papel que la música puede desempeñar en la denuncia social, Duarte dijo que busca utilizar su talento para dar voz a quienes a menudo son ignorados. “Quiero alzar la voz de muchas personas que no son escuchadas.

Esta canción es un homenaje a las familias que han sufrido en silencio”, explicó. Su forma de abordar el corrido, específicamente a través del estilo “corridos tumbados”, se adaptó deliberadamente a lo que la juventud escucha y conecta con ellos en un nivel más profundo. “Es más fácil que un joven me escuche con un corrido tumbado que con un norteño o mariachi; por eso opté por este estilo”, comentó Duarte.

Mario Duarte explicó que la música tiene la capacidad de conectar con la gente de una manera distinta a la información que se difunde en las notas periodísticas. “La clave es darle más difusión. La música puede cambiar la percepción de los jóvenes hacia la realidad de nuestro país”, enfatizó.

El cantautor, guanajuatense, espera que su canción no solo aborde el tema, sino que también inspire a otros a unirse en la búsqueda de justicia. “La música tiene el poder de unir a las personas. Con el apoyo del maestro Horacio Ortiz, espero que este corrido llegue a todos los rincones de México”.