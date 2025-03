Imágenes satelitales muestran incendios y ceniza en el rancho Izaguirre desde 2019

GUADALAJARA, Jal. (apro).— El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco señaló que un estudio científico que analizó imágenes satelitales de la zona donde se ubica el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, detectó que en este punto hay registros de humo negro generado por la quema de gasolina y altas concentraciones de ceniza desde 2019.

En las imágenes satelitales analizadas, las cenizas aparecen exactamente en los mismos lugares del rancho Izaguirre donde el colectivo denunció el hallazgo de hornos crematorios en la tierra, y donde reportaron que encontraron restos óseos el 5 de marzo pasado.

“Activistas de otros países nos han estado apoyando con localización de donde hubo crematorios o fuego muy diferente a un fuego normal, por medio de gráficas históricas de imágenes satelitales, porque la ceniza se queda plasmada en la imagen del satélite, y hacen la comparativa. Entonces estamos hablando de que hubo mucho uso en el rancho, las cenizas al momento de reflejarse con la luz crea otro tipo de vista por el satélite”, declaró en una entrevista efectuada el 14 marzo pasado la representante del colectivo, Indira Navarro Lugo.

Los integrantes del colectivo subrayaron que cuando el humo es causado por incendios forestales éste es de color blanco, y cuando es ocasionado por otros combustibles es de color negro, como se detectó en este caso.

En el estudio se utilizaron imágenes del satélite Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea (ESA) y un índice llamado NDAI5 para detectar concentraciones inusuales de ceniza. Los investigadores identificaron una estela de humo negro en las imágenes, lo que sugiere la quema de hidrocarburos como gasolina, diésel o llantas.

La investigación también tomó en cuenta información y datos del Sistema de Información de Incendios de la NASA (FIRMS), que también detectaron actividad de fuego en el área del rancho en fechas previas y posteriores a 2019.

En el estudio participaron investigadores de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno de México (SECIHTI), antes Conacyt.

Para el organismo de la sociedad civil Guerreros Buscadores de Jalisco, los resultados de estos estudios respaldan las denuncias de familiares de personas desaparecidas sobre la existencia de crematorios clandestinos en el lugar y apuntalan los términos de la versión de su denuncia: “Son pruebas científicas, nosotros no mentimos”, publicó la agrupación.

"Confiamos en su liderazgo para poner fin a esta barbarie”, dicen a Claudia Sheinbaum

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco publicó un mensaje “urgente” dirigido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo: "Escúchenos de mamá a mamá. Queremos contarle todo", sostienen las madres que han estado buscando a sus seres queridos.

“Con lágrimas en los ojos”, las integrantes del colectivo relatan su experiencia en la búsqueda de sus familiares desaparecidos en el rancho Izaguirre, ubicado en Jalisco. "Confiamos en su liderazgo para poner fin a esta barbarie. Nosotras, las madres, esposas, hermanas, hijos y padres buscadores, enfrentamos amenazas tanto del crimen organizado como de medios de comunicación y políticos que prefieren ignorar nuestra realidad. Mientras a otros les incomoda el tema de los desaparecidos, a nosotras nos duele", expresaron.

El colectivo enfatiza que su lucha no tiene partido ni color; su único deseo es la justicia. "Que se nos escuche, que no se desvíe la atención. Esta lucha no es sobre gobiernos o adversarios, se trata de nuestros hijos, hijas, hermanos y padres. Se trata de nuestros desaparecidos", aclaran.

Además, criticaron la superficialidad con que muchos abordan el tema. "Tenemos testigos dispuestos a declarar y sabemos que la FGR (Fiscalía General de la República) puede encontrar pruebas científicas que confirmen lo que hemos visto. Sin embargo, hay mucha gente coludida. Hay miedo. Hay amenazas. A veces parece que buscarlos es el delito, cuando el verdadero delito es desaparecidos", añaden.

El manifiesto del colectivo señala que Jalisco es, actualmente, el estado con más desapariciones del país. "Nos están desapareciendo a nuestros jóvenes. Algunos son reclutados con engaños, otros por la fuerza. Esta es la realidad. No es un invento ni una exageración. Apreciamos que su gobierno reconozca esta problemática y esté tomando acciones", indican.

Reclaman su derecho como familias y como mexicanas a buscar la verdad y exigir justicia. "No permita que se sigan burlando de nuestra tragedia ni minimizando esta atrocidad que es la desaparición. Usted no es culpable de lo que hemos vivido, pero tiene en sus manos la posibilidad de cambiarlo. Esta es una oportunidad histórica, y queremos que nos acompañe en esta lucha", manifestaron.

El colectivo afirma que no ha hecho ningún comentario perjudicial hacia la presidenta y agregan que, por el contrario, creen que ella puede liderar esta lucha, dado que también es madre, esposa y abuela. "Siempre hemos buscado a nuestros seres queridos porque los amábamos", añaden.

Finalmente, el colectivo hizo un llamado a la presidenta: "Le suplicamos que encabece esta lucha y que silencie las críticas de aquellos que se dedican a desprestigiar y minimizar nuestro trabajo. Tenemos pruebas, tenemos testimonios, pero no nos quieren escuchar. Es hora de enfrentar esta crisis con la seriedad que merece. Es hora de buscar soluciones, de encontrar a nuestros desaparecidos. Es hora de hacer justicia. La desaparición es un crimen que exige una respuesta firme del Estado. Urgen medidas concretas para erradicar esta práctica y brindar verdad, justicia, reparación y no repetición a las familias".

El colectivo concluye su mensaje subrayando que hay más personas en otros ranchos y recordando que son hijos e hijas de alguien: "Ayúdenos a ir por ellos. Confiamos en usted. Con respeto y esperanza".