Neyda Pat, diputada maya, denuncia campaña de odio en su contra por apoyar a despenalizar el aborto

YUCATÁN (apro) .- “Necesitamos y buscamos que el gobierno garantice el acceso a la salud pública para todas las mujeres, incluidas las de los municipios. No voy a cambiar mi postura a favor de la despenalización del aborto porque soy mujer maya y tengo hijas mujeres”, pronunció con firmeza la diputada de Morena, Neyda Pat Dzul, la primera en ser la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Yucatán, tras ser víctima del discurso de odio en una iglesia.

En la iglesia del municipio de Tekit, Yucatán, el mismo en el que ocurrió el linchamiento del “Guero” en el mes de enero, unas mujeres convocaron a los feligreses para acusar a la diputada Neyda Pat Dzul de atentar contra la vida.

A la par, repartieron folletos en los que aseguraban que el proyecto de ley que apoyó, legalizará el aborto hasta los nueve meses. Hoy la legisladora teme por su seguridad y la de su familia.

Folleto que se repartió sobre Neyda Pat y su apoyo a la despenalización del aborto. Crédito: Especial.

“Siento que es una campaña de odio por ser mujer e indígena. Yo no presenté la iniciativa de ley, sí lo suscribí porque soy sorora con mis compañeras y porque es lo correcto. Es un derecho por el que tenemos que luchar”, declaró en entrevista.

La diputada de Morena relató que el martes 25 de marzo por la noche, un grupo de personas convocaron a la ciudadanía en la iglesia del pueblo para “denunciarla” por apoyar la despenalización del aborto.

Ella está convencida de que, además, de un discurso de odio, es discriminación y racismo en su contra por ser una mujer indígena: maya.

“Siento que es porque soy mujer indígena y no aceptan que sea posible que esté ahí. Sufro bastante discriminación por usar el traje típico, en eventos me ven de pies a cabeza, a veces no se me menciona, de esa manera es el trato hacia mi persona”, acotó.

Neyda Pat Dzul interpondrá una denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán contra quienes resulten responsables y solicitará medidas de protección.

A nivel nacional colectivas y organizaciones feministas se pronunciaron para reprochar el discurso de odio contra la diputada y exhortar a las autoridades a protegerla.

"Las organizaciones firmantes y personas firmantes no cejaremos en nuestra lucha por un Yucatán y un país donde las mujeres ejerzan su derecho a participar en política sin miedo ni violencia", se lee en el comunicado.

Las únicas en expresar su apoyo y solidaridad a Neyda Pat fueron la senadora, de Morena, Malu Micher y las legisladoras Clara Rosales, del mismo partido, y Larissa Acosta, de Movimiento Ciudadano. Las dos últimas fueron quienes presentaron la iniciativa para despenalizar el aborto en ese estado.