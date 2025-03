El gobierno da seguimiento a denuncia por abuso sexual a dos menores de edad en Hidalgo: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno federal da seguimiento a la denuncia por abuso sexual a dos menores de edad en Hidalgo y es un tema que le fue planteado directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum en una de sus giras, aseguró esta mañana; también desestimó que el estancamiento del caso esté relacionado con una gestión ante el gobernador Julio Menchaca.

En la edición de abril, Proceso publica que “el caso está empantanado en la Procuraduría General de Justicia del estado luego de que la justicia federal revirtiera la resolución de la justicia local, que desechó la acusación”.

Indica que “las niñas fueron víctimas de abuso sexual en el municipio de Zimapán hace tres años, cuando tenían cuatro; y entre siete u ocho años de edad. Quién o quiénes fueron los presuntos agresores no ha sido determinado por la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH)”, además de que tampoco ha emitido órdenes de aprehensión contra algunos posibles implicados.

“Incluso creo que atendí personalmente en una gira. Lo está viendo Citlalli, se lo encargué”, aseguró la mandataria federal.

Uno de los “probables responsables fueron detenidos el 9 de marzo de 2023 en Playa del Carmen, Quintana Roo, Arturo Williams Trejo Leal y Bertha Eva Medina Hernández, tíos de las niñas. El primero es un político y empresario que en 2011 fue candidato a la alcaldía de Zimapán por el PRD y coordinador político en aquella región de la campaña que llevó al morenista Julio Menchaca a la gubernatura en 2022”.

Este lunes la presidente aseguró que su gobierno siempre va a apoyar a las víctimas.

“Y no debe venir, no creo que venga del gobernador, es un hombre muy sensible y no va a proteger nunca, él fue presidente del Tribunal, no va a proteger a una persona que por alguna razón trabaja en el gobierno, frente a un abuso. Entonces hay que revisar”, afirmó.