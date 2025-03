Acusan de soborno a alcalde de Piedras Negras; él responde que investiga a funcionario

PIEDRAS NEGRAS, Coah. (arpro).- Mientras que el presidente municipal de Piedras Negras emanado de la alianza Morena- Partido del Trabajo, Jacobo Rodríguez González, fue señalado de ofrecer sobornos a través de ofrecimientos de obra pública, así como de una importante cantidad de dinero a cambio de la renuncia del secretario del Ayuntamiento, Ignacio García Villarreal, quien lo denunció públicamente a través de un video en el que califica al edil como “la estafa más infame”, el alcalde lo acusó, a través de un tercero, de hacer cobros indebidos en los servicios que presta el panteón municipal y por ello presentará una demanda penal y pedirá al Cabildo el cese del funcionario.

García Villarreal mencionó varios de los casos que le ha cuestionado al presidente municipal, entre los que se encuentran contratos a sus grupos de amigos, como el de Ricardo Valdés Rodríguez, quien fue suplente en la elección de diputados locales en el 2023 y a quien le contrató maquinaria por 3.5 millones de pesos, pese a que en campaña prometió que se equiparía al municipio con ésta.

Proceso trató de verificar los contratos del ayuntamiento, pero el área de Transparencia del gobierno municipal no está accesible, violando la ley de Acceso a la Información en lo que se refiere a lo mínimo que debe publicar la actual administración que inició el pasado 1 de enero, además de borrar todo lo relacionado a la que le antecedió.

El aún secretario del Ayuntamiento dijo que resulta incómodo para el presidente municipal porque se ha opuesto a la idea de privatizar los dispensarios médicos municipales, a solapar las muertes de detenidos en Seguridad Pública bajo la gestión del comisario Eliud Mercado, quien repitió en el cargo, y aseguró que el presidente municipal boicotea el trabajo de Lorenzo Menera, al frente del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento, a fin de que renuncie, al igual que ataca a la regidora Marisol Guajardo y a los regidores Juan Carlos Hernández y Juan Carlos Álvarez.

“Me citó en su despacho donde me comunicó que debía renunciar como secretario del Ayuntamiento, ofreciéndome a cambio sobornos. Doy testimonio dando la cara que el presidente municipal Jacobo Rodríguez directamente me ofreció esta tarde (el miércoles) obra pública, dinero en efectivo y demás ofrecimientos desvergonzados a cambio de que renuncie”, señaló.

García Villlarreal dijo que no renunciará y llamó al edil “la estafa más infame” y una “torpe simulación”, además de violentar los principios de la Cuarta Transformación.

Este viernes, durante la rueda de prensa la “Mañanera”, que a diario realiza el edil, Rodríguez González dijo que sí hubo una reunión con el funcionario y éste perdió el control cuando se le dijo de la investigación que se le abrió desde hace más de 20 días, tras los señalamientos de que estaba haciendo cobros ilegales y como pruebas presentó unos recibos apócrifos, unos videos con los cuales asegura que de 20 servicios prestados, sólo ingresaron recursos por cuatro de ellos, y aseguró que la secretaria del funcionario señalado también dio su testimonio sobre irregularidades.

“Pensé que el video sería para refutar las pruebas y argumentos que tenemos en contra de una persona que estuvo prácticamente extorsionando al pueblo de Piedras Negras. Sí tuvimos ayer una diferencia y discusión porque teníamos 20 a 25 días una investigación a raíz de una publicación que se hizo en las redes sociales y llegaron pruebas de los ciudadanos con recibos falsos. El cobro que hacemos por servicio en el panteón es de mil 700 pesos por cada difunto y este sujeto, impuesto por el secretario del Ayuntamiento, estaba cobrando entre 5 a 7 mil pesos”, afirmó el presidente municipal.

Por ello dijo que pedirá al Cabildo la remoción del funcionario e interpondrán una denuncia penal por los actos de corrupción cometidos, pero no identificó al particular que presuntamente colaboró con el secretario del Ayuntamiento y tampoco reconoció que el funcionario haya sido beneficiado, pero “la omisión y negligencia no se la puedo pasar”, afirmó.

El edil dijo que sí subcontratará con particulares el servicio de salud “para probarlo durante un año” y mejorarlo, mientras que por la renta de maquinaria se han pagado 617 mil pesos y se firmó un contrato por dos millones de pesos, que incluye un bulldozer, un camión de volteo, un tracto camión.

“¿Cuánto cuesta comprarlos? Se te va todo el presupuesto mensual en eso; hay que ser más inteligentes y ver la manera de eficientar el recurso público. Con esos dos millones de pesos de renta de maquinaria junto con la que utilizamos del propio gobierno, hemos recolectado en dos meses más basura que la que recolectó la administración pasada en los tres años. Entonces todo es justificable”, afirmó.

Tras escuchar la rueda de prensa, García Villarreal manifestó que no reconoce dichos recibos y que el edil no negó la acusación de soborno y tampoco los contratos que ha dado a sus familiares y amigos de su padre, como la compra de 12 camionetas a su primo Salvador Chavarría.

Afirmó que el Reglamento de Panteones establece que debe existir personal, el cual el edil no quiso contratar personal por no darles seguridad social, para hacer fosas y trabajos de albañilería en las mismas y los cuales los hace un particular con su propio personal y quien ha trabajado en las últimas administraciones municipales y del cual sabía Rodríguez González.

Gobierno cuestionado

En menos de dos meses han ocurrido diversos cuestionamientos al gobierno del empresario que se unió a la alianza Morena -PT, que van desde que el Cabildo rechazó su propuesta de tesorero, dos renuncia entre las que destacó la del director de Salud, Gilberto Valdez, quien argumentó motivos personales pero días después trascendió que se opuso a que un particular operara los dispensarios municipales y a quien le pagaron más de 60 millones de pesos en un proceso, cuya licitación no fue transparente, días después dejó el cargo de directora del Museo del Niño El Chapulín, Vanessa Alejandra Martínez González.

Rodríguez González es un empresario dueño de empresa dedicada a la renta de vehículos, mientras que su padre es dueño de otras similares así como inmobiliarias, se dedica a la ganadería y vende especies diversas y productos relacionados con dicho sector en Piedras Negras, Ciudad Acuña y Nuevo Laredo.

Una de las empresas de su padre, Aikin S.A. de C.V. ha sido mencionada en una operación fraudulenta en el municipio de Múzquiz durante el gobierno de la también morenista, Tania Flores Guerra, de acuerdo con denuncias interpuestas por la excandidata a la presidencia municipal por Movimiento Ciudadana y excolaboradora de la exedil, Mónica Escalera, quien aseguró que la empresa obtuvo contratos de obra que eran realizados por empleados del gobierno muzquense, quien además pagaba por la renta de maquinaria y el material usado en dichas obras.

De acuerdo con la denunciante, entre el 2022 y principios del 2023 el gobierno de Múzquiz pagó a la empresa de la familia de Rodríguez González más de 35 millones de pesos.

Aunque existen denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción desde ese entonces, hasta el momento no se ha tenido avances.