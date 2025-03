Policías recibieron con gas pimienta a manifestantes en marcha del 8M en Yucatán (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Gas pimienta y chorros de agua fueron utilizados por los policías estatales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Yucatán para impedir que las manifestantes del 8M derribaran las vallas, que protegían el Palacio de Gobierno. Con consignas como “¡La policía no me cuida, me cuidan mis amigas!”, reclamaron las acciones de la corporación.

La marcha arrancó poco después de las 17:00 horas y el punto de reunión fue el Parque de la Mejorada en Mérida. A la cita acudieron más de 8 mil mujeres para exigir seguridad y justicia.

Durante el recorrido se encontraron con unas vallas colocadas en la calle 60, que impedían el acceso del contingente a la Plaza Grande del Centro. Ingresaron por la calle 62 y se encontraron con otros muros de acero protegiendo el Palacio de Gobierno de Yucatán.

Las manifestantes se colocaron frente al recinto del Poder Ejecutivo y se organizaron para derribarlas. Algunas intentaron escalarlos, tuvieron éxito, pero se encontraron con policías estatales detrás de las vallas. Apuntaron el cuerpo de las mujeres con chorros de agua para tirarlas al suelo.

La reacción, que las manifestantes calificaron como excesiva, tuvo como resultado varios intentos por hacer caer las barreras de metal. La policía respondió gaseando en varias ocasiones a las mujeres que protestaron este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Las consignas no paraban, repetían una y otra vez frases como “¡Fuimos todas!” se escuchaban constantemente. Hasta el término de esta nota, al centro de la ciudad llegaron más refuerzos policiacos. Del tema no se ha pronunciado la SSP.