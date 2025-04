Nueva rectora de la UdeG condena la "apología de la violencia" efectuada en el auditorio Telmex

GUADALAJARA, Jal. (apro).- Durante su toma de protesta como nueva rectora de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Karla Planter Pérez, abordó dos incidentes relacionados con la violencia: el reciente suceso en el auditorio Telmex, donde un grupo sinaloense incurrió en apología de la violencia al proyectar imágenes del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, mientras interpretaban la canción “El dueño del Palenque”, y los hallazgos de restos humanos y pertenencias personales en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco.

Respecto al incidente ocurrido en el auditorio Telmex, propiedad de la Universidad, la rectora suscribió el comunicado anterior emitido por la UdeG “condenando” la actuación del grupo musical y reiterando que todos los futuros alquileres del auditorio Telmex y de otras instalaciones universitarias incluirán una cláusula que prohíba la promoción de la violencia. Esta cláusula obligará a los inquilinos a abstenerse de promover o comunicar mensajes que inciten a la violencia.

También se sumó a las disculpas por el incidente que ofreció el rector saliente, Ricardo Villanueva Lomelí, y afirmó que la universidad está comprometida con una cultura de paz.

"En cuanto a lo ocurrido en días pasados en este recinto, en el que un grupo musical hizo apología de la violencia, asumo como propio el comunicado del día de ayer realizado por el rector Ricardo Villanueva. Son hechos que no debieron ocurrir. Para tal efecto, ratifico que en los contratos de renta del auditorio y de cualquier instalación universitaria se establecerá una cláusula que obligará a los arrendatarios a no fomentar o comunicar discursos que promuevan la violencia. No obstante, aunque los hechos mencionados escaparon a nuestro control, reitero la disculpa que ofreció el día de ayer el rector Villanueva: en la Universidad de Guadalajara estamos absolutamente comprometidos con la cultura de la paz", manifestó.