Caso Carlota ‘N’: Dictámenes confirman que su hija tiene un trastorno, pero entendía sus actos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jueza de Control y Juicios Orales del penal de Barrientos decretó un nuevo receso en la audiencia para definir la situación jurídica de Carlota “N” y sus hijos Mariana “N” y Eduardo “N”, acusados de homicidio calificado y tentativa de homicidio. El receso fue concedido tras la presentación de peritajes psiquiátricos sobre Mariana “N”, realizados por especialistas del Poder Judicial del Estado de México.

Los dictámenes concluyeron que Mariana “N” presenta un trastorno mental, pero que dicha condición no le impide comprender la naturaleza de sus actos ni el desarrollo del proceso penal en su contra. Por ello, se le considera imputable. La audiencia se este jueves 10 de abril de 2025.

Dictámenes confirman imputabilidad

La defensa de Carlota “N” había solicitado que se tomara en cuenta el estado de salud mental de Mariana “N” como un factor relevante en el proceso judicial. Dos especialistas en psiquiatría presentaron sus valoraciones durante la audiencia realizada en la sala número 4 del Centro de Justicia de Chalco.

Los peritos determinaron que Mariana “N” sufre de un trastorno mental, aunque no especificaron el diagnóstico ante los medios. No obstante, explicaron que esta condición no interfiere con su capacidad de comprender lo que ocurre en el juicio, ni con la comprensión de la ilicitud de los hechos que se le imputan.

El caso y la audiencia inicial

El caso se originó el 1 de abril de 2025, cuando Carlota “N”, de 73 años, acudió junto con sus hijos a un inmueble ubicado en la colonia Ex Hacienda de Guadalupe, en Chalco, Estado de México. De acuerdo con la versión del Ministerio Público, los tres confrontaron a dos hombres identificados como Justin, de 19 años, y Esaú, de 51, a quienes acusaban de haber invadido su propiedad.

Durante el altercado, Carlota “N” habría accionado un arma de fuego, provocando la muerte de ambos hombres. Según la acusación, Mariana “N” fue quien inició la confrontación verbal, y también habría incitado a su madre y hermano a disparar.

La audiencia inicial se llevó a cabo el 4 de abril. La jueza validó la legalidad de la detención y determinó que los tres imputados permanecieran en prisión preventiva en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco.

Testimonios y pruebas del Ministerio Público

Durante la primera etapa de la audiencia, el Ministerio Público presentó testimonios de testigos y peritajes que señalaron una posible premeditación en los actos cometidos por los imputados. De acuerdo con estas pruebas, Mariana “N” habría amenazado verbalmente a las víctimas y ordenado las agresiones con armas de fuego.

La Fiscalía también incluyó una videograbación que circula en redes sociales. En ella se observa el momento en que Carlota “N” dispara contra una de las personas que se encontraba en el inmueble.

Defensa alega legítima defensa

El abogado defensor Hugo Osorio declaró a medios que buscará probar que Carlota actuó en legítima defensa. Según dijo en entrevista con Azucena Uresti, la defensa cuenta con un video más completo que el difundido en redes sociales, donde se escuchan disparos previos al uso del arma por parte de Carlota.

“El análisis del video, junto con peritos, establece que se escuchan disparos previos. Es por eso que Carlota, junto con su hijo, saca el arma de fuego”, declaró.

El argumento de la defensa es que la familia fue atacada antes de usar las armas. Por lo tanto, consideran que no hubo intención premeditada, sino reacción a una amenaza.

Condición de salud de Carlota "N" y prisión domiciliaria

La defensa también ha solicitado considerar que Carlota “N” es una persona de la tercera edad con condiciones médicas como diabetes, lo que podría abrir la posibilidad de que se le otorgue prisión domiciliaria con brazalete electrónico.

La jueza del caso aún no ha resuelto si accederá a esta solicitud, aunque no se descarta que se evalúe más adelante, una vez que avance el proceso.

Exigen con protestas excarcelación de Carlota "N"

Mientras se realizaba la audiencia, un grupo de personas se manifestó afuera del penal de Barrientos para exigir la excarcelación de Carlota “N”. Los manifestantes argumentan que la mujer actuó en defensa de su propiedad y que los fallecidos eran quienes habían invadido el terreno.

Con pancartas y consignas, exigieron que se detenga la invasión de propiedades en Chalco y que no se criminalice a quienes, según su postura, intentan defenderse.

La audiencia fue suspendida tras más de nueve horas y continuará este jueves 10 de abril, fecha en la que se definirá si Carlota “N”, Mariana “N” y Eduardo “N” serán vinculados a proceso.