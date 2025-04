CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, encabezó un recorrido nocturno por las oficinas del Palacio de Gobierno tras la difusión de un video en el que se observa a una figura femenina, aparentemente desnuda, en el interior del recinto.

El recorrido, al que asistieron reporteros, fue convocado la noche del miércoles luego de que el clip comenzara a circular en redes sociales. El video fue grabado por un manifestante que se encontraba en la Plaza de Armas y muestra a una mujer de espaldas que se retira al interior del edificio tras notar que estaba siendo observada.

Es un edificio de estilo neoclásico cuya construcción comenzó en 1798.

Foto: sanluis.capital

"Vamos a exorcizar las oficinas", dice Gallardo

Durante el recorrido, transmitido en parte por medios locales y por la cuenta de TikTok Redacción San Luis, el mandatario mostró la zona donde presuntamente se captó la imagen.

“Está abandonado, no tiene luz, no se abre”, afirmó Gallardo, refiriéndose al área específica. Agregó que las cámaras de vigilancia del Palacio no registraron ningún acceso por esa zona y que la puerta por donde presuntamente ingresó la figura permanece sellada.

El gobernador también comentó que, tras revisar la grabación, la figura parece portar una túnica blanca. “Ya en los acercamientos se ve que es una túnica blanca pegada como vieja, de años anteriores, y la cara totalmente distorsionada, por más que le metemos el zoom, no podemos dar con el rostro”.

Además, sugirió que las oficinas serán bendecidas. “Vamos a bendecir, vamos a exorcizar las oficinas, no sé si sea parte de la maldición que se quedó aquí”.

Referencia histórica y contexto del suceso

En días previos, Gallardo había mencionado que podría tratarse del espíritu de Carlota, emperatriz de México. Recordó que en esa misma zona del edificio hay una silueta alusiva a Carlota, quien, según la historia, pidió perdón a Benito Juárez por la intervención de Maximiliano.

El hecho ocurrió mientras se desarrollaba una manifestación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sección 26, quienes se encontraban frente al Palacio de Gobierno exigiendo prestaciones laborales.

La difusión del video, compartido también por el periodista Héctor de Mauleón, generó comentarios en redes sociales sobre lo ocurrido dentro de instalaciones oficiales. Las autoridades no han confirmado si abrirán una investigación formal sobre el contenido del material difundido.

Historia y arquitectura del Palacio de Gobierno

El Palacio de Gobierno de San Luis Potosí, ubicado en la Plaza de Armas, es un edificio de estilo neoclásico cuya construcción comenzó en 1798 y concluyó en 1827, aunque el segundo piso se completó hasta 1950. El diseño original fue realizado por el ingeniero Miguel Constanzó.

La fachada está compuesta por dos cuerpos: el primero con grandes ventanales y el segundo con un reloj conmemorativo en el balcón principal, instalado en 1910 para celebrar el Centenario de la Independencia de México. A lo largo de la balaustrada se encuentran maceteros de cantera rosa y fechas importantes que marcan su historia.