Pide Fernández Noroña distinguir entre desaparición y desaparición forzada, por caso Teuchitlán

PACHUCA, Hgo. (apro).- Al insistir en que "no hay ninguna evidencia" de que el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, sea un campo de exterminio, el senador morenista Gerardo Fernández Noroña pidió distinguir entre "desaparición" y "desaparición forzada", además de asegurar que hay una gran diferencia entre número de víctimas para llamar a un caso "crimen de lesa humanidad".

"Qué fuerte. Dijeron, (campo de) reclutamiento; es otra cosa. Campo de concentración. Lugar de desaparición. No, a ver; no, no, no. No, o sea, seamos serios", criticó, al ser inquirido en conferencia de prensa en el Teatro Hidalgo Bartolomé de Medida en Pachuca, a donde acudió como parte de una gira para promover la elección judicial del primero de junio.

Para Fernández Noroña "hay un mar de distancia de campo de concentración, lugar de desaparición de personas, a lugar de reclutamiento".

"O sea, de veras son cosas que considero totalmente diferentes. Y no estoy diciendo que sea correcto que recluten a la gente forzadamente y que la obliguen a participar en hechos delictivos. Es un hecho gravísimo. Y tampoco, si hubiese una persona desaparecida, sería un asunto menor. Tampoco sería un asunto menor. Pero no es lo mismo que aparezca una (...) a millones de mexicanos. Sólo para irle dando dimensión a las cosas", remarcó.

En defensa de su argumento, sumó que "no es lo mismo que un particular desaparezca, a que sea el Estado mexicano, particularmente el gobierno de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien esté desapareciendo".

Molesto, remató: "Yo creo que usan el tema de enorme sufrimiento de la gente que tiene familiares desaparecidos para estar torciendo las cosas". Antes, había dicho, en su primera intervención en la conferencia, que Morena y aliados son sensibles con el caso y que, desde su perspectiva, han sabido "ponerse en los zapatos" de los familiares de personas desaparecidas. En seis años, sólo dos casos de corrupción

El presidente de la Mesa Directiva del Senado recriminó señalamientos por casos de corrupción durante los mandatos morenistas y presumió que en el periodo de Andrés Manuel López Obrador y lo que va de Sheinbaum Pardo sólo dos asuntos han sido mediáticos.

Para él, el manejo informativo es el que intenta mostrar a un gobierno como, asegura, no lo es.

"Seis años y medio de gobierno y lo único que pueden hablar son estos dos": Segalmex y Birmex. Entiendo que fueron los propios procesos nuestros los que demostraron esto, y no hay impunidad. O sea, ¿robó la presidenta?, ¿robó el presidente López Obrador? No".

Incluso, presumió que no tienen preso al jefe de la policía a nivel nacional, por vínculos con el crimen organizado", en referencia al exsecretario de Seguridad Pública en el periodo de Felipe Calderón Hinojosa, Genaro García Luna, preso en Estados Unidos.

Después, reclamó más a los medios de comunicación y a sus opositores: "De todos modos dicen, mienten, tergiversan".