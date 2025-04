Periodista en Veracruz sufre atentado con bombas molotov (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Eduardo Segura, periodista del portal “Jarocho Informativo”, sufrió un atentado en el que dos sujetos a bordo de una motocicleta lanzaron bombas molotov en contra de su camioneta, en Tantoyuca, en la región Huasteca Alta de Veracruz.

El ataque contra el comunicador ocurrió la noche del viernes 11 de abril, cuando dos hombres intentaron prenderle fuego a su camioneta estacionada afuera de su domicilio en la calle Rayón de la colonia El Rastro. El periodista informó que los vecinos lo apoyaron para apagar el fuego. Posteriormente, elementos de la Guardia Nacional (GN) acudieron al lugar para acordonar la zona.

El periodista difundió a través de sus redes sociales que aproximadamente a las 20:30 horas las cámaras de seguridad lograron captar los hechos. Por ello, Eduardo Segura entregó los videos a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) junto con una denuncia.

“Lamentablemente de esta manera quieren callar a los medios de comunicación, atentado contra su integridad”, expresó en una transmisión en vivo publicada en el portal “Jarocho Informativo”. En el video, se mostraron imágenes de distintos ángulos de la camioneta, que no fue quemada completamente.

Eduardo Segura explicó que detrás del ataque podría estar un actor político que en las próximas fechas pedirá el voto para la presidencia municipal de la zona, aunque destacó que no quería hacer un señalamiento directo. “Hoy en la tarde subí una publicación la cuál no fue del agrado de ese candidato, no quiero decir nombres”, dijo.

Añadió que anteriormente ya había recibido amenazas por sus publicaciones y que incluso intentó interponer por ellas una denuncia ante la FGE, sin embargo, no le fue recibida.

“En la región Huasteca, los periodistas seguimos enfrentado altos riesgos y amenazas constantes, lo que hace aún más urgente el acompañamiento de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP)”, resaltó la Unión de Periodistas de la Huasteca AC. Además, la asociación acusó que la falta de una acción preventiva, antes de las elecciones del 2025, es un “riesgo latente”.

Asimismo, la Asociación Veracruzana de Periodistas y Comunicadores (AVEPEC) se sumó a la protesta. “Desaprobamos tales hechos y exigimos a las autoridades correspondientes se esclarezca el motivo por el que fue víctima de tan cobrade acción (…) al estar atentando no solo con la libertad de expresión, sino también con la vida de un ser humano”.

Un día después del atentado, Eduardo Segura publicó un comunicado en el que agradeció la pronta respuesta la CEAPP. El comunicador hizo un llamado a “seguir fortaleciendo los mecanismos de protección a periodistas, especialmente en contextos de violencia y vulnerabilidad”.

En 2024, México registró el mayor número de periodistas asesinados en América Latina. En lo que va de 2025, el Observatorio de la UNESCO de Periodistas Asesinados ha registrado cuatro casos en México. Además, el país concentra más del 30% de los casos de informadores desaparecidos, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras.