Protestan en Oaxaca por la falta de medicamentos e insumos en red hospitalaria

OAXACA, Oax. (apro).- “¡Fuera Jara!”, “¡Fuera Jara!”, corearon los trabajadores del Hospital Civil “Aurelio Valdivieso” al protestar por la falta de medicamentos e insumos en la red hospitalaria de Oaxaca, situación que evidencia el fallido modelo de transición al IMSS-Bienestar.

La secretaria general de la Subsección 07 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud Sección 35, Patricia Méndez Jiménez, afirmó que “están dejando morir al Hospital Civil y los Servicios de Salud todo el estado porque están en las mismas condiciones de desabasto de medicamentos e insumos”.

Por lo pronto, dijo que el Hospital Civil opera con el 20% de abasto de medicamentos solicitados porque lo que hizo el gobierno federal y estatal es surtir medicamentos en demasía que no se necesitan, que no son necesarios, pero lo hacen con tal de llenar las estadísticas”.

Los inconformes hicieron hincapié que el sector salud enfrenta la peor crisis en los últimos 40 años que afronta la institución bajo la dirección del IMSS-Bienestar.

Con cartulinas que resaltan las consignas: “Condiciones laborales dignas no son un lujo son un derecho”, “Jara decías que todo cambiaría, mentira es la misma porquería”, “Sin insumos no hay progreso, exigimos lo necesario”, “Exigimos condiciones dignas no promesas”, los trabajadores afirmaron que pese a la visita que realizó el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, el hospital sigue padeciendo el desabasto de medicamentos e insumos.

Méndez Jiménez dijo que “el doctor Alejandro Svarch Pérez hizo el compromiso de que se iba hacer un diagnóstico del hospital, que se iba a cambiar la red hidráulica porque el hospital tiene más de 70 años, que se iban a cambiar los frigoríficos, pero no lo tenemos, entonces, no vemos que vaya avanzando.

Ante la grave crisis que se vive actualmente en el sector salud de Oaxaca informaron que, desde la llegada del comité transitorio docente, el pasado 16 de enero, hasta el día de hoy continuamos con desabasto de medicamentos e insumos, no se han presentado lineamientos claros y protocolos operativos de manera oficial de atención de IMSS-Bienestar, ya que el actual sistema no está cumpliendo con los principios de cobertura, calidad ni eficiencia en la prestación de servicios.

Dicha situación ha generado confusión, incertidumbre y una grave afectación en la prestación de los servicios de salud a la población mas vulnerable, aunado que se impone una sobrecarga de trabajo en áreas como farmacia, enfermería y admisión hospitalaria.

Además, se denunció que se ha prohibido a los médicos emitir recetas para adquirir medicamentos por fuera del hospital, dejando a los pacientes sin alternativas viables para continuar con su tratamiento.

Los inconformes exigen la dotación inmediata de medicamentos con base en el Cuadro Básico y Catálogo de Insumos (CPM) actualizado, la publicación del análisis realizado por el comité docente, respeto a sus derechos laborales, transparencia en el sistema operativo y el pago inmediato de adeudos pendientes.