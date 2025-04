Youtuber pederasta es torturado y asesinado en penal de Chiapas, tras revelar red de corrupción

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro) .- La muerte del youtuber, Yudiel Flores Tovar, conocido en redes sociales como “el Coyote Consentido”, preso sentenciado por delitos como trata de personas, en su modalidad de explotación y pornografía infantil, y violación agravada en contra de menores de edad, se volvió viral, porque mantenía presencia en internet y denunciaba una estructura de extorsión interna en el penal El Amate.

“El coyote consentido”, fue hallado sin vida el lunes con huellas de tortura, pero fue el martes que el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca informó que se trató de un homicidio; “fue estrangulado; de acuerdo con las lesiones que presenta en la zona del cuello, hubo un forcejeo, por lo cual es evidente que fue colocado en esa posición para tratar de desvirtuar los hechos”.

Llaven Abarca señaló que se simuló un suicidio de Yudiel “N”. En conferencia de prensa, admitió que el fallecido tenía en su poder teléfonos celulares con pornografía infantil; y seguía manteniendo contacto con menores en el interior de la cárcel, “seguía cometiendo ese tipo de atrocidades sexuales en agravio de menores”.

El funcionario dio a conocer que se tiene dos líneas de investigación, una por posible venganza al interior del Amate, con un grupo de personas privadas de la libertad, que meses anteriores lo habían amenazado con lastimarlo por algunas rencillas personales, por lo que Yudiel había sido cambiado al penal El Canelo por las amenazas a su seguridad.

Una segunda línea, “es debido al hallazgo en el interior de la celda del hoy occiso, de un equipo telefónico de su propiedad en el que, de acuerdo con el dictamen tecnológico, se localizaron imágenes de contenido sexual en las que seguía cometiendo actos delictivos, metiendo menores a su celda y sosteniendo relaciones sexuales, es decir, cometiendo pederastia”.

El fiscal manifestó que se trabaja en la identificación de esos menores de edad, “podrían ser hijos de otras personas privadas de la libertad en El Amate y podría haber sido una venganza de los papás”. Asimismo, dijo que se investiga al personal penitenciario del penal por la omisión.

Muestra Fiscalía imágenes del youtuber con menores

El subsecretario de Inteligencia e Investigación de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, José Octavio García Macías, presente en la rueda de prensa, informó que “el equipo celular posee una gran cantidad de información en materia de pornografía infantil”.

Dijo que Flores Tovar, conocido en las redes internacionales de turismo sexual como Demon blue o Demonio azul, contaba con dos carpetas de investigación en Guatemala, con órdenes de aprehensión por delitos sexuales en agravio de menores de edad, así como con una orden de aprehensión en Estados Unidos, es decir, había dos solicitudes de extradición, para que también fuera imputado y enfrentará a la justicia en estos países.

García Macías, indicó que el cúmulo de información encontrada en el teléfono celular de “el coyote consentido”, corresponde a los meses de mayo, agosto y septiembre de 2024 y fueron tomadas en su celda.

Agregó que “el caso de Yudiel deriva de una solicitud de la noticia criminal que emite el FBI por una detención en Australia de una de las redes mundiales más importantes de pederastia, donde logran identificar al hoy occiso quien se hacía llamar Demon blue, de lo cual surge la carpeta de investigación que termina en una sentencia de aproximadamente más de 67 años, aunada a una sentencia anterior por violación a un menor de edad con autismo, originario de San Cristóbal de Las Casas.

El pasado 14 de febrero, el Poder Judicial de Chiapas informó que Flores Tovar, detenido en 2021, acumulaba tres sentencias que sumaban más de 119 años de prisión. Entre ellas, una condena de 67 años y seis meses por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual infantil, a través de la difusión de pornografía infantil.

Otra era la de enero de 2023, cuando la Fiscalía General del Estado dio a conocer que obtuvo por 23 años con 9 meses y 15 días de prisión por los delitos de trata de personas y pornografía infantil.

La ciudadanía cuestionó en redes sociales la seguridad en los penales

A menos de 24 horas de que “el coyote consentido”, fuera localizado sin vida en el penal “El Amate”, empezó a circular en las redes sociales un video en el que el propio interno advertía que su vida corría peligro y que, de morir, no se trataría de un suicidio ni de una riña, sino de un homicidio.

La grabación, fechada el 8 de diciembre de 2024, fue presuntamente realizada desde un teléfono celular dentro del penal y muestra a Yudiel afirmando que no tenía intenciones de quitarse la vida, y responsabilizó a las autoridades por cualquier atentado en su contra.

En el mismo video, señala directamente al director, subdirector y a otros funcionarios del penal como parte de una estructura de extorsión interna, en la que aseguró haber sido obligado a colaborar bajo amenazas.

“Quiero decirles que yo no me voy a suicidar. Yo no tengo problemas con nadie. Si se dice que a mí me mataron por una rabieta o por alguna cuestión así, es mentira”, expresó. Dejó en claro que, si el video se hacía público, era porque ya había muerto.

En el video, mostró papeles que, según sus palabras, acreditaban su participación forzada en el control interno de ingresos, cuotas, manejo de teléfonos celulares y movimientos dentro del penal, todo ello bajo órdenes de mandos oficiales.

Explicó que temía por su vida por haber conservado la documentación y que era buscado por quienes querían evitar que esa información saliera del penal.

Lo anterior hizo que cientos de usuarios de redes sociales cuestionaran la corrupción en los centros penitenciarios y aseguraron que al “coyote consentido”, lo mataron por la información que decía tener en contra del gobierno.

“Casualmente muere el coyote y salen desprestigiándolo, porque en un video muestra las atrocidades del gobierno, el cual no es un secreto”, señaló un usuario.

El propio gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, respondió en redes sociales refiriéndose al caso y dijo que no hay nada que esconder, ni miedo a nada.