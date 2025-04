Termina trasvase en presa Amistad; llega agua a distrito de riego 025

SALTILLO, Coah., (apro) .- La Comisión Internacional de Límites y Agua (CILA) adelantó para este jueves la terminación del trasvase de la presa La Amistad a la Falcón, mientras que el anuncio que realizó el gobierno de Coahuila, en torno a que se suspendería este miércoles la transferencia del vital líquido, generó molestia entre los productores agrícolas del distrito de riego 025 en Tamaulipas, quienes por la tarde confirmaron que llegaron los 50 millones de metros cúbicos que tenían autorizados.

CILA informó que en los primeros minutos del jueves 17 de abril se recobrarán los niveles de extracción a 18 metros cúbicos por segundo, de los 120 que se alcanzaron desde el domingo, pero no señaló el volumen de agua que se extrajo durante los últimos 4 días. El trasvase se contemplaba concluirlos el 23 de abril.

Por su parte el vocal del Consejo de la Cuenca del Río Bravo, Jorge Luis López Martínez, señaló que era falso que se suspendería el trasvase, como lo aseguró el gobierno de Manolo Jiménez Salinas en Coahuila.

“No está suspendido. Este día sigue saliendo agua de la presa La Amistad”, dijo y poco antes de las 14:00 horas señaló en mensaje de texto que el agua autorizada para el distrito de riego 025 ya estaba en la presa Falcón.

En tanto el gerente de la Unión Regional Agrícola del Norte de Tamaulipas, Juan Manuel Salinas Sánchez dio a conocer que no se tenía notificación de que se suspendería la extracción para que el agua no llegara al distrito 025, como lo autorizó días antes la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y que forma parte del Plan de Riego que implica la trasferencia de agua de 300 millones y 250 millones de metros cúbicos de las presas El Cuchillo Solidaridad de Nuevo León y la Marta R. Gómez de Tamaulipas, respectivamente, que se acordó en diciembre del 2024.

“Nosotros no tenemos ninguna notificación de que ya no se realice el trasvase. Lo que tenemos es un comunicado de la Conagua que dice que el agua no está relacionado para el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, o sea que no era para pagarle a Estados Unidos, y sí para el riego de este distrito”, señaló.

El representante de los productores cuestionó que las autoridades de Coahuila afirmen que ya no se haría el envío del agua prometida para el riego y para el abasto y consumo humanos de 13 ciudades fronterizas.

“Generarían graves problemas”, afirmó y agregó que la Conagua también explicó a la población, en su comunicado, que es normal que se pase agua de una presa a otra para complementar el abasto destinado a la zona noreste del México.

“Esta agua es para satisfacer la demanda en distrito de riego 025 y el consumo humano. La primera entrega de agua que nos hicieron fue de la presa Marta R. Gómez, que está en el municipio de Camargo, Tamaulipas. Lo que reclaman Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila es que el agua no fuera para pagar a Estados Unidos y la Conagua lo explicó, por eso no se podía suspender”, señaló.

Sin embargo, Salinas Sánchez señaló que sí hay un volumen de agua que seguramente se adelantará a Estados Unidos, pero eso se verá en las mediciones que cada semana, que se hacen públicas del almacenamiento en las presas internacionales, aunque desde el pasado 5 de abril no se ha actualizado la información por parte de CILA.