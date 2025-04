Gobierno de Oaxaca revoca notaría a Nassar Piñeyro, exsecretario privado de Alejandro Murat

OAXACA, Oax. (apro) .- Como parte del combate frontal a la corrupción que ordenó el gobernador Salomón Jara Cruz, el gobierno de Oaxaca revocó la Notaría número 15 a Alejandro Nassar Piñeyro, exsecretario privado del exgobernador priista y ahora morenista, Alejandro Murat Hinojosa.

Así lo dio a conocer el consejero Jurídico, Geovany Vásquez Sagrero al sostener que los libros notariales y apéndices ya se encuentran en poder de la Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarías, además de que su sello fue destruido.

De esta manera, Nassar Piñeyro queda impedido de seguir ejerciendo funciones notariales, por lo que se pide a las y los usuarios evitar caer en posibles fraudes.

Explicó que la Consejería Jurídica y Asistencia Legal en coordinación con la Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarías, revocaron el Fiat número 15, que le había sido otorgado a Guillermo Alejandro Nassar Piñeyro porque incumplió con una serie de requisitos.

Y enumeró que le fue retirado el Fiat por “tener una residencia en el estado no menor de 5 años; no haber sido declarado en quiebra o sujeto a concurso sin que haya sido rehabilitado; no haber sido separado del ejercicio del Notariado dentro de la República Mexicana.

Así como no haber practicado 1 año en alguna Notaría del país en forma continua y tener cuando menos 5 años de práctica de la profesión de abogado, contados desde la fecha del examen profesional respectivo.

Cabe mencionar que el pasado viernes 28 de marzo, personal especializado acudió al inmueble ubicado en calle San Martín número 102, del Centro de Oaxaca de Juárez para notificar la resolución del procedimiento de revisión administrativa de oficio, que la Consejería Jurídica instruyó para estudiar las irregularidades que existían en el proceso por el que le habían entregado la notaría.

Ante tal situación, el 31 de marzo, Nassar Piñeyro, por medio de un representante legal, acudió a las oficinas de la Dirección General de Notarías, donde entregó los libros notariales en su poder, apéndices y su sello fue destruido, por lo cual firmó su acta de clausura.

En octubre de 2023, esta notaría, entregada a finales del sexenio de Alejandro Murat –ahora senador de Morena–, ya había sido intervenida por la Consejería Jurídica, pero en su momento, un juez federal había concedido una suspensión definitiva para que el Poder Ejecutivo no se pronunciara sobre la nulidad de la patente de notario.

Sin embargo, dicha medida fue revocada el mes pasado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa de Oaxaca; razón por la que fue procedente la clausura definitiva de la Notaría número 15.

La dependencia informó a la ciudadanía que los actos jurídicos emitidos en la extinta Notaría número 15 tienen validez, pero, si un trámite quedó inconcluso le darán seguimiento en la Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarías, ubicada en Ciudad Administrativa.