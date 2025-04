Exjefe policiaco acusa a edil de Temixco de buscar intervención criminal para callar a funcionarias

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente municipal de Temixco, Morelos, Israel Piña Labra, ordenó a su jefe policiaco pactar con la delincuencia organizada para silenciar a la regidora Adriana Cruz Castrejón y a la síndica Graciela Cárdenas, quienes previamente lo habían acusado de violencia política.

Así lo denunció el ahora exjefe de la Policía Municipal, Cristian Contreras Luna, quien además negó que su salida se debiera a una destitución por bajo desempeño.

De acuerdo con Contreras, las tensiones dentro del cabildo vienen de semanas atrás.

En enero, la síndica Graciela Cárdenas fue la primera en alzar la voz contra Piña Labra, tras denunciar violencia política en su contra. La situación escaló luego de que su domicilio fuera baleado, hecho que la llevó a solicitar medidas de protección.

El 4 de abril, Cruz Castrejón presentó una denuncia por violencia política de género ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos. En ella señaló al alcalde, al tesorero municipal y al concejal Julio Ortiz Popoca, luego de votar en contra de la asignación de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Desde entonces —afirmó— ha sido objeto de discriminación y de restricciones en el ejercicio de su cargo.

El clima de confrontación con Piña Labra, quien fue electo por la coalición PRI-PAN-PRD-RSP, se agudizó. Según el testimonio de Contreras, el edil le ordenó directamente contactar a integrantes del crimen organizado para presionar o silenciar a ambas funcionarias.

“Me lo dijo en más de una ocasión: ‘Tú tienes que callarlas. Haz lo que tengas que hacer, pero ya no pueden estar hablando’. No fueron insinuaciones, fueron órdenes. Me insistía en buscar personas específicas que yo, por razones de seguridad, no puedo nombrar, pero que están relacionadas con actividades criminales”, afirmó.

Aseguró que tales instrucciones se dieron incluso en presencia de testigos, como ocurrió el 4 de enero durante una reunión a la que también asistieron la síndica y un funcionario estatal.

Contreras sostuvo que su negativa a cumplir con estas órdenes, así como su rechazo a encubrir presuntas irregularidades administrativas, derivaron en su destitución el pasado 17 de abril. “No me presté a las corrupciones. Me negué a proteger a personas como el director de Tránsito, Ángel Guadarrama Reynoso, y a la directora de Enlace Administrativo. Por eso me notificaron que ya no formaba parte del cabildo”.

Advirtió además que presentará las denuncias correspondientes ante las instancias competentes, pues —dijo— “no seré cómplice de nada ni encubriré lo que está pasando dentro del Ayuntamiento”.

El Ayuntamiento responde: fue separado por reprobar evaluación

El gobierno municipal rechazó las acusaciones y, mediante un comunicado, aseguró que la salida de Contreras Luna se debió a que no aprobó los exámenes de control y confianza aplicados por el Centro de Evaluación de la Fiscalía estatal.

“El municipio está obligado a observar y respetar la ley”, indicó la administración, al tiempo que anunció el nombramiento provisional de una nueva persona al frente de la Dirección de Seguridad Pública.

El exfuncionario desestimó esta versión: “Fui evaluado el 11 y 12 de marzo. El resultado se dio a conocer justo después de que hice pública esta situación. Hasta ahora, no me han notificado formalmente”.