“Por error” grupo armado secuestra a trapecista de circo Atayde VIDEO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una empleada del Circo Gilberto Atayde fue localizada con signos de violencia en la colonia Del Maestro, en el municipio de Montemorelos, Nuevo León, el 17 de abril de 2025. La mujer, quien se desempeña como trapecista, fue encontrada por vecinos con el rostro cubierto, amordazada y las manos atadas.

De acuerdo con su testimonio, fue interceptada por individuos no identificados cuando se dirigía a un supermercado. La mantuvieron retenida por varias horas en una camioneta, hasta que fue abandonada en la vía pública.

Vecinos reportaron el hecho y documentaron el momento

El hallazgo fue reportado por vecinos que escucharon gritos de auxilio. Varios de ellos se acercaron a auxiliar a la mujer y grabaron lo ocurrido. En uno de los videos difundidos en redes sociales, se observa a la víctima sentada en la banqueta, con vendas en los ojos, la boca amordazada y visible estado de crisis nerviosa.

La mujer manifestó que solo quería regresar al circo, donde estaba trabajando. Vecinos del lugar solicitaron la intervención de paramédicos, quienes confirmaron que no presentaba lesiones graves, aunque permanecía en estado de shock.

La víctima fue liberada tras identificar que no era la persona buscada

Durante su retención, los presuntos secuestradores revisaron sus pertenencias y, al encontrar su credencial e identificaciones, se habrían percatado de que no era la persona que buscaban. Tras esta verificación, la liberaron en una zona habitacional de Montemorelos.

La víctima explicó a las autoridades que los agresores no se identificaron y no le mencionaron los motivos de su retención. Añadió que fue dejada en un lugar que no reconocía, lejos de su sitio de trabajo y sin posibilidad de pedir ayuda inmediata.

Autoridades investigan el presunto secuestro

Elementos de la policía municipal y de la Agencia Estatal de Investigaciones acudieron al lugar para brindar atención a la víctima y recabar los primeros testimonios. Aunque la mujer y sus familiares decidieron no presentar una denuncia formal, se abrió una carpeta de investigación de oficio.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León no ha emitido un posicionamiento sobre el avance del caso. Hasta el momento no hay personas detenidas ni se ha confirmado el móvil de la privación de la libertad.

Sin respuesta oficial del circo

Hasta este 20 de abril, la administración del Circo Gilberto Atayde no ha emitido comentarios sobre el caso. Tampoco se ha informado si han implementado medidas de seguridad adicionales para proteger al resto de los trabajadores que participan en las funciones del espectáculo.

El circo se presenta desde inicios de abril en ese municipio del sur de Nuevo León. El hecho ocurrió a pocas cuadras del sitio donde se ubica la carpa principal.

Hechos recientes de violencia en Montemorelos

En semanas recientes, Montemorelos ha sido escenario de enfrentamientos armados. El 10 de abril, un enfrentamiento entre elementos de Fuerza Civil y civiles armados dejó un saldo de cinco presuntos delincuentes abatidos en la comunidad de La Morita. Durante el operativo se aseguraron armas de fuego, equipo táctico y un vehículo.

Asimismo, el 24 de marzo se registró otro enfrentamiento en el sector de Villa Hidalgo, donde ocho presuntos integrantes de un grupo criminal fueron abatidos por fuerzas de seguridad. En este operativo participaron elementos de Fuerza Civil, el Ejército y la Guardia Nacional.

Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias de la presunta privación de la libertad.