Abogado denuncia en Facebook irregularidades en Centro de Justicia; juez lo acusa de incitar al odio

SALTILLO, Coah (apro) .- El abogado Homero de Hoyos Nagay presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), por delitos contra la libertad de expresión, acusando a un juez del Centro de Justicia Penal en Piedras Negras, quien, a su vez, lo señala por presuntos mensajes de odio contra Miguel Felipe Mery Ayup, presidente del Poder Judicial de Coahuila y candidato a magistrado local en las próximas elecciones.

El juez se refiere a una publicación del abogado, en la habría etiquetado a Mery Ayup, en sus redes sociales, donde ofrece sus servicios para promover amparos ante las omisiones en la institución, programar audiencias y hacer las notificaciones de las mismas.

De Hoyos hizo la publicación en cuestión, el pasado 25 de marzo, en la red social Facebook y compartió una nota de su socia, la abogada Karina Martínez, en la que ella afirmó que las audiencias se desarrollan en el Centro de Justicia, se llevan a cabo sin jueces presentes, porque se les permite trabajar desde sus casas los lunes y, en otras ocasiones, las mismas se demoran horas en iniciar porque no hay personal disponible.

Días después, uno de los jueces suspendió una audiencia en la que el abogado representaba a la víctima por el delito de lesiones y lo puso a disposición del Ministerio Público porque supuestamente incitaba al odio con su publicación.

“Sin entrar a cuestiones de lo que se iba a abordar en esa audiencia, ese funcionario público ordenó una vista al Ministerio Público con motivo de que había tenido información, por parte de la administración del juzgado, de una publicación que hice en mi perfil personal de Facebook, en ejercicio de mi libertad de trabajo y de libertad pensamiento y de expresión en la que ofrezco asesorías legales. Se etiquetó al magistrado Miguel Mery Ayup porque es una figura pública y que puede tener conocimiento de cualquier manifestación”, explicó.

Al pedir, el juez, que se abra la indagatoria contra el abogado, se obliga a la Fiscalía General del Estado de Coahuila; a su titular, Federico Fernández Montañez, y al delegado regional en Piedras Negras para que investiguen los hechos que acusa el juez y el personal del Centro de Justicia.

El abogado ha interpuesto varios amparos por la falta de notificaciones o éstas no se hacen a tiempo para realizar las audiencias, con lo cual se afecta a las partes involucradas en un delito, principalmente a las víctimas, y eso ha ocasionado el malestar de jueces y administrador del Centro de Justicia.

De Hoyos Nagay dijo que la acción del juez es como si lo estuvieran sancionando de manera encubierta, al restringir su derecho de libertad de expresión, ya que el supuesto delito que se le atribuye se debería de seguir por querella y con la vista a la autoridad ministerial, que estaba presente en una audiencia por una cuestión diferente y con eso contravinieron los procedimientos del Código Penal de Coahuila y de Procedimientos Penales.

“En la denuncia se manifiestan varios delitos que se cometieron por algún funcionario público de un órgano jurisdicción de la localidad, que por cuestiones de investigación me reservo su nombre para que no vaya a entorpecer la indagatoria y no obstaculizar la investigación. Son delitos de coalición de servidores públicos, intimidación y contra la libertad de expresión”, señaló el litigante.

Además de la denuncia ante la FGR, el abogado presentó una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila por el desempeño del juez, al ponerlo a disposición del Ministerio Público.

“Como defensor de derechos humanos donde normalmente promuevo amparos y procedimientos de quejas administrativas o quejas en Derechos Humanos, respecto a actos de la autoridad. Considero que me están restringiendo y me vi la necesidad para presentar querella con el argumento de que los delitos con la de limitación y obstaculización de la libertad de expresión”, expresó.

La denuncia ante la FGR quedó ratificada el pasado 21 de abril y se solicitaron las medidas de protección por los hechos graves cometido por el funcionario, debido a que la carpeta de investigación en su contra se integró rápidamente.

Por su parte, el presidente del Poder Judicial en Coahuila, Mery Ayup, inicialmente rechazó hacer comentarios sobre el caso, pero segundos después dijo que esperaba el respeto de quienes usan las redes sociales y publican algo relacionado al trabajo de la dependencia que representa.

“Luego podría hacer alguna declaración. Somos muy respetuosos de las manifestaciones y también esperando el respeto de quienes, con su propia responsabilidad, publiquen en sus redes sociales algo con relación al actuar de algún servidor público”, señaló, y agregó que no le molesta que lo hayan etiquetado y esperaría que el asunto se resuelva a través del diálogo.