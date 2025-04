Confirman deceso del “Cuate”, prófugo durante el “Culiacanazo” de 2019

CULIACÁN, Sin. (apro).- Las autoridades federales confirmaron el deceso José Castro Figueroa “el Cuate”, identificado como uno de los evadidos del penal de Aguaruto durante los disturbios del primer “Culiacanazo” en octubre de 2019.

Fuentes federales confirmaron la identidad del presunto criminal durante los operativos realizados en el poblado de Tierra Blanca, en el municipio de Salvador Alvarado, ubicado al norte de la capital de Sinaloa.

Los enfrentamientos derivados de este despliegue militar provocaron el cierre por 10 horas de la carretera internacional México 15 en ambos carriles. Esta carretera es la de mayor longitud en el país y conecta a la Ciudad de México con la frontera en Nogales, Sonora.

El operativo se llevó a cabo durante la tarde del miércoles último por fuerzas militares el cual se extendió desde la sindicatura de Pericos hasta dicha carretera a la altura del poblado de Tierra Blanca.

La muerte del “Cuate” ocurre durante una persecución que incluyó unidades terrestres y helicópteros artillados.

Castro Figueroa se encontraba prófugo desde el 17 de octubre de 2019, cuando logró escapar del penal de Aguaruto en Culiacán durante el primer “Culiacanazo”, evento que provocó disturbios en toda la capital del estado tras la captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín “el Chapo” Guzmán.

Durante los disturbios, un comando irrumpió en el penal provocando la fuga de al menos 49 internos, entre ellos Castro Figueroa, quien estaba recluido por el delito de portación de arma de fuego.

Por otra parte, Feliciano Castro, secretario general de gobierno, pidió a los medios “matizar” y no volver absoluta la información compartida respecto a la inseguridad, esto, bajo el contexto de que no se han registrado detenciones en hechos de alto impacto recientes como las más de 2 mil cámaras clandestinas aseguradas y más recientemente el hallazgo de tres bolsas con dos cuerpos despedazados al interior de un vehículo en el estacionamiento del templo de la Lomita.

Este templo el segundo más importante de la capital, detrás de la Catedral, provocando que el comercio del lugar que funciona como un destino para paseos se quedara paralizado.

El funcionario respondió que en el marco del combate a la inseguridad sí se han realizado detenciones, pidiendo “matizar” lo informado respecto a hechos violentos.

“En relación a la segunda pregunta acompañada de una afirmación categórica, lo diría con toda claridad: afirmar que no hay una sola detención me parece que es absolutizar, y eso no corresponde a la realidad, hay mil 200 detenciones ligadas a esta situación de inseguridad y de violencia, y es muy importante que hablemos del matiz, que maticemos las cosas para tener la interpretación adecuada, mil 200 detenciones en relación a la situación de violencia e inseguridad”.