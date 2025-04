Familiares de víctima de feminicidio protestan con restos exhumados ante Procuraduría de Hidalgo

HIDALGO (apro) .- Familiares de Gloria Sintia Saldaña González, víctima de desaparición y feminicidio, llevaron el féretro con los restos exhumados a la sede de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), donde denunciaron a dos exfiscales, Javier Ramiro Lara Salinas y Alejandro Habib Nicolás, por encubrimiento y conflicto de interés en la investigación, lo cual ha derivado que, tras ocho años, no exista legalmente un responsable.

“Traemos a mi hermana para pedir justicia al procurador y a todas las autoridades, para que enfrente de sus restos, para que enfrente de su féretro se comprometan y se pongan a trabajar para que Gloria tenga justicia y que el responsable pague con una sentencia digna”, dijo Mayra González Ángeles, quien pidió al Estado redignificación y reparación del daño para su hermana, desaparecida en agosto de 2016 y cuyo cuerpo fue localizado en enero de 2017.

En la investigación del feminicidio hubo irregularidades y actuaciones indebidas de la procuraduría que constan en la recomendación R-GV-0005-23, emitida el 18 de julio de 2023 por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH).

El organismo no sólo acreditó que prolongaron por un año la identificación de los restos, sino que las acciones de Lara y Habib, después desde la CDHEH, impidieron que se fincaran responsabilidades contra funcionarios que, por negligencia y omisiones, obstruyeron el acceso a la justicia, además de que actuaron para que no saliera la recomendación –emitida hasta la gestión siguiente– que los involucraba junto a un asesor jurídico adscrito a la entonces Subprocuraduría de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad, a dos agentes de la Policía de Investigación, a dos ministerios públicos y a la fiscal especializada en Delitos de Género.

“Desde el momento en que encontraron el cuerpo de Gloria Sintia no resguardaron el lugar, se perdieron todos los indicios, los mismos médicos no hicieron la necropsia correspondiente, no hicieron raspado de uñas; entre eso, en el derecho al acceso a la justicia, cuando no hay un debido proceso, puede perjudicar la carpeta de investigación y el juicio”, reclamó Mayra González, en entrevista.

Habib y Ramiro Lara fueron procuradores identificados con el grupo político del hoy embajador de México en Noruega, Omar Fayad Meneses. El primero, ahora es parte de los expriistas adheridos a la denominada Cuarta Transformación (4T) en el estado.

En la actual administración, dijo Mayra, se logró “componer un poco” el seguimiento al caso, para que se pudiera judicializar la carpeta y, “por lo menos, tener a uno de los asesinos”. En 2022 se detuvo a un presunto responsable, se le vinculó a proceso y pasó la etapa intermedia. “Estábamos esperando que se resolviera un amparo que él metió para que pudiéramos entrar a juicio”, añadió sobre la situación actual del proceso.

El cuerpo de Gloria Sintia fue exhumado esta mañana del panteón San Efrén, de San Cristóbal Ecatepec, en el Estado de México, e hizo una escala en la procuraduría. Posteriormente, fue trasladado al panteón municipal de Agua Blanca de Iturbe, Hidalgo, donde la familia ha preparado “un lugar más digno”, que será la última morada de la joven.

Cadena de negligencias

La última vez que la familia de Gloria Sintia tuvo contacto con ella en Xicotepec de Juárez, Puebla, fue el 20 de agosto de 2016. Por su desaparición, la Fiscalía General de ese estado inició la carpeta NAUT-698-2016; sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH) –donde los deudos iniciaron una queja en septiembre de 2018 debido a que el cuerpo fue hallado en el municipio hidalguense de Agua Blanca– corroboró que las autoridades de la primera entidad no agotaron los medios de investigación necesarios para dar con el paradero de la víctima, ya que incluso fue su hermana quien, con indagaciones propias, conoció la ubicación del cadáver, encontrado el 26 de enero de 2017.

El hallazgo derivó en otra carpeta de investigación, ahora en Hidalgo: NUC/14-2017-17, en el Distrito Judicial de Tenango de Doria. Desde aquella fecha, “parte de los restos encontrados” se mantuvieron en el Servicio Médico Forense (Semefo), en calidad de desconocidos, y fueron entregados hasta un año después, el 11 de enero de 2018.

Por su cuenta, la hermana de Gloria obtuvo la sábana de llamadas telefónicas con las que, a través de Google Maps, obtuvo las coordenadas de las últimas marcaciones. Con esos datos inició una búsqueda propia con ayuda de colectivos, que duró dos semanas, hasta que se enteró del hallazgo de un cuerpo en Agua Blanca, en una zona boscosa y de abundante maleza, en un camino de terracería de difícil acceso. Tras indagar con la ministerio público del Distrito Judicial de Tenango, supo que posiblemente se trataba de su hermana, que fue identificada por huella genética, por parentesco de maternidad y hermandad.

A partir de entonces, la procuraduría hidalguense incurrió en las irregularidades que, posteriormente, serían cubiertas entre Habib Nicolás y Lara Salinas, más las omisiones iniciales de la fiscalía poblana.

La recomendación R-GV-0005-23 refiere que después de que los restos de Gloria fueron localizados no se hicieron solicitudes de apoyo entre las instancias procuradoras de justicia, sino hasta once meses después; es decir, “las autoridades de Puebla sabían de la desaparición y en Hidalgo tenían el cuerpo en calidad de desconocido, concretándose únicamente en mantenerlo sin pedir apoyo o colaboración”.

En aquel entonces, los restos fueron remitidos al Laboratorio de química forense en Pachuca, sin avance en los actos de investigación.

Cuando se realizó el levantamiento del cuerpo en el lugar conocido como El Yugo, en el ejido San Pedro, en el que participó uno de los agentes de Investigación señalados por irregularidades, quedaron en el sitio “otros elementos óseos” que se encontraban cerca del hallazgo principal. Estos forman parte de ocho fragmentos no entregados que faltaban al cadáver, lo cual corroboró el peritaje de una antropóloga particular.

Hasta un año y tres meses después del levantamiento, y por la insistencia de los deudos, fue que el perito responsable regresó al sitio por las ocho piezas, en marzo de 2018. Esto, aunque en el dictamen emitido por la antropóloga se mencionó presencia de 184 huesos, que representan 89.32% de un esqueleto adulto y éste fue entregado desde el 23 de septiembre de 2017.

Al saber de la falta de piezas, la hermana de Gloria pidió a la entonces agente de la Unidad 1 de la Fiscalía de Delitos de Género y Trata de Personas del Estado de Hidalgo (FDGTPHE) de la PGJEH –a donde había sido radicada la carpeta– información al respecto, pero ella le comentó que la omisión se debía a falta de presupuesto.

Otra inconsistencia fue que el médico forense que certificó la causa de la muerte anotó que fue por un impacto de bala en la cabeza; no obstante, la antropóloga descubrió un casquillo más alojado en el cráneo, con el cual obtuvo los restos de la ojiva y, por ende, no incluidos en la indagatoria oficial.

Por todas estas agravantes, la familia acusó desde entonces que la procuraduría se conducía al error o a falsas líneas de investigación.

Las evidencias sobre estas omisiones y el expediente que se integraba fueron conocidos por el ombudsperson interino Javier Ramiro Lara Salinas, quien emitió en noviembre de 2021 una propuesta de solución por estos hechos, que fue aceptada por el procurador Alejandro Habib Nicolás, quien había sido su superior en la CDHEH. Ese acuerdo consistió en ofrecer una disculpa pública y dar vista a la instancia correspondiente para que se indagaran las actuaciones de los implicados.

Habib tuvo de subalterno, en la visitaduría general, a Lara Salinas. Cuando el primero fue designado en agosto de 2021 procurador, a propuesta del entonces gobernador Omar Fayad Meneses, el segundo ascendió a la titularidad de la Comisión de Derechos Humanos. A su vez, los actos indebidos en los que incurrió el personal de la PGJEH ocurrieron en el periodo en el que Lara fue titular (septiembre de 2016-octubre de 2018).

“Alejandro Habib, exprocurador, la obstrucción de la justicia, el contubernio que hizo con todos, cuidando a todos sus servidores públicos que cometieron esos delitos y cubriendo a Ramiro Lara, que era el procurador en ese momento, y Alejandro Habib lo estuvo cubriendo puesto que él era el presidente de la Comisión de Derechos Humanos; a él y a todos los servidores públicos que tenían una responsabilidad para con los hechos de mi hermana.

“Ramiro Lara también fue expresidente de la Comisión de Derechos Humanos y exprocurador del estado de Hidalgo, pero, además, cuando se metió esa queja (por las posibles omisiones de la Procuraduría en el caso de Gloria Sintia, que en ese momento no procedió), ese señor era el visitador general (de Derechos Humanos). Era el que se estaba investigando a sí mismo y él mismo se estaba cubriendo. Él debió de haberse abstenido de tener esa información, ese expediente” en el que se habían proporcionado pruebas de probables funcionarios responsables, denunció Mayra González.

Tras la protesta con el ataúd en la sede de la procuraduría, en Pachuca, los familiares cargaron el féretro por el primer cuadro de la entrada principal, para subirlo a una carroza que los llevaría a Agua Blanca, el sitio donde fue encontrada Gloria Sintia y el que será su última morada terrenal.