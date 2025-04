Mauricio viajó de Iztapalapa a Puebla para cobrar por la venta de un terreno, pero desapareció

PUEBLA, Pue., (apro).- Mauricio Caballero Acevedo, de 44 años de edad y quien trabaja como jefe de almacén en una bodega del Metro en la Ciudad de México, salió el 13 de abril de su domicilio en la delegación Iztapalapa hacia Santa Rita Tlahuapan, Puebla, para cobrar un dinero, pero desde entonces se desconoce su paradero.

Su hijo, Mauricio Caballero García, pidió apoyo de medios de comunicación y de la ciudadanía en general para localizar a su padre, quien tiene 15 días desaparecido.

"La última vez que hablé con él me dijo que ya había cobrado el dinero y que venía de regreso, pero ya no volvimos a saber nada de él", relató el joven.

Aclaró que el dinero que cobraría su papá era por la venta de un terreno, pero no era una cantidad significativa, pues le estaban pagando en abonos mensuales.

La camioneta que conducía Mauricio, una Ford Explorer 2014 color blanco, fue localizada cinco días después, abandonada y sin placas, en un poblado llamado Altamirano, vecino de Santa Rita Tlahuapan y la Fiscalía General del Estado informó que el vehículo estaba sujeto a investigación, pero no han precisado si fue usado para la comisión de un delito.

El joven mencionó que hasta ahora los avances que ha tenido la Fiscalía en sus investigaciones para localizar a su padre son pocos.

"Aparte del trato que te dan, me parece que no corresponde con la problemática que se vive, no hay empatía de las autoridades", manifestó.

Mauricio pidió a la ciudadanía solidaridad con las familias que están viviendo la tragedia que representa la desaparición de un ser querido.

"Yo que sólo llevo 15 días buscando a mi papá me he dado cuenta de lo horrible que está todo esto, la gente no para de desaparecer y a muchos no les importa", expresó.

Dijo que sólo en la localidad de Tlahuapan van cinco desaparecidos este mes y las autoridades no paran de encontrar cuerpos. "Sólo en lo que han buscado a mi padre, han encontrado tres personas muertas", mencionó el joven.