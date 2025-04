Policías de Torreón inician paro de labores; denuncian abusos del director de la corporación

TORREÓN, Coah. (apro)- Policías municipales de Torreón iniciaron la mañana de este lunes un paro de labores para demandar el cese del jefe policiaco, César Perales. En la manifestación denunciaron que son obligados asumir los costos de las reparaciones de las patrullas en las que laboran.

Mientras esto acontecía, en la capital del estado se desarrolló una reunión de seguridad en la que se acordó que el Ejército Mexicano, así como la Policía Estatal y la Fiscalía General de Coahuila se harían responsables de la seguridad y patrullaje en dicho municipio de la Laguna.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, señaló que las diferencias que desde hace meses se han señalado al interior de la corporación municipal “terminan el día de hoy”, mientras que a través de un comunicado la presidencia municipal afirmó que solo son entre 60 y 70 los elementos que realizaron la manifestación.

Aproximadamente a las 06:00 horas de este lunes los elementos decidieron manifestarse bloqueando el periférico Raúl López Sánchez y luego tomaron las instalaciones de la corporación municipal. Los manifestantes señalaron que son obligados a pagar las reparaciones de las unidades, además de varios abusos por parte del director de la corporación.

“Estamos pidiendo la destitución del director de seguridad pública, así como de los mandos que se encuentran ahorita porque ya estamos hartos de tanto hostigamiento de que nos estén sobajando no hay el respaldo que no se han prometido no nos han dado los uniformes y siempre nos han pedido dinero para arreglar las patrullas”, dijo una mujer policía que participó en la manifestación.