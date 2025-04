Armenta rechaza negociación política para liberar a Mario Marín

PUEBLA, Pue., (apro).- El gobernador Alejandro Armenta Mier rechazó que su gobierno participe en una “negociación política” para obtener la liberación del exmandatario Mario Marín Torres, como lo advirtió la periodista Lydia Cacho.

En rueda de prensa, el mandatario sostuvo que los “temas” del exgobernador, no son asunto suyo, luego de que el miércoles un juez ordenó que retornara al penal de alta seguridad del Altiplano.

“Somos absolutamente respetuosos de la ley y los procedimientos legales que haya sobre la actuación de cualquier autoridad son competencia del Poder Judicial y de las fiscalías”, declaró en torno a las acusaciones que hizo la autora del libro Los Demonios del Edén.

En un video que publicó en sus redes sociales, Cacho aseguró que el empresario textilero Kamel Nacif Borge estaba en Puebla para hacer “negociaciones políticas” a fin de que el exmandatario pueda librar las acusaciones por tortura que ella presentó en su contra.

Igual, señaló que Marín Torres tiene vínculos vigentes con políticos tanto de Morena como de otros partidos y que, si cuando estuvo preso en el penal de Cancún formó una red de corrupción en su entorno, al estar en su casa en esta ciudad tendría aún mayores posibilidades por sus conexiones políticas.

De acuerdo con los vecinos de la zona de Xilotzingo, donde Marín Torres estaba en prisión domiciliaria desde el 14 de agosto de 2024, fue la tarde-noche de este miércoles que notaron un operativo con elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, el cual se encargó de trasladar al político de nueva cuenta al reclusorio de alta seguridad.

Cuando se le insistió a Armenta sobre su opinión de que el exmandatario haya sido obligado a retornar a prisión por el riesgo de que se fugara, el mandatario poblano subrayó:

“Los temas del exgobernador Mario Marín o de cualquier exgobernador, pues no son temas míos, lo digo con mucho respeto. Entiendo los intereses de estar incidiendo en que, si sale uno, si llevan a otro, si detienen a uno, si detienen a otro, pues yo no tengo ninguna opinión. No es mi tema, pues mi tema es atender a Puebla y lo estamos haciendo”.