La Marina deja en el limbo a varios de sus integrantes asignados a la Guardia Nacional

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) comisionados a la Guardia Nacional protestaron en la Zona Naval de Puerto Chiapas, localizada en el municipio de Tapachula, porque quieren ser obligados a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Los inconformes, entre los que se encuentra una mujer embarazada, explicaron que fueron contratados por la Marina y después comisionados a la Guardia Nacional, pero ahora los quieren obligar a firmar un nuevo contrato por parte de Sedena, perdiendo la antigüedad en la Semar.

Pedro Cortez Ramírez, cabo de infantería, señaló que cuando rechazaron firmar el nuevo contrario con la Guardia Nacional, les dijeron que se regresaran a la Marina, por lo que acudieron a la Zona Naval de su jurisdicción, pero les rechazaron el acceso diciéndoles que ya no pertenecen a esa institución.

"La Guardia Nacional nos dio un oficio en el cual dice que cesamos de las actividades con dicha institución, ocupamos una hoja para el traslado para la Zona Naval 22 en Puerto Chiapas y salimos con la sorpresa que no hubo una coordinación, la Defensa dice que avisó a Marina, llegamos a Marina y dicen que no les avisaron.”

Los manifestantes manifestaron: “Lo único que queremos es que se nos respete el contrato que tenemos con Marina, nosotros queremos seguir teniendo esta carrera laboral, en lo personal llevo seis años en esta carrera, muchos compañeros igual llevan años de antigüedad”, dijo el cabo de infantería.

Jenny Vázquez Sosa, también cabo de infantería con ocho meses de embarazo, explicó que, por la incertidumbre laboral, ha perdido los servicios médicos. Desde el pasado mes de febrero, la Semar le suspendió el servicio médico aun cuando su contrato vence a principios del 2027.

“Mi situación es más delicada porque en esto de estar comisionada en la Guardia Nacional y no tener un contrato con la Secretaría de la Defensa, no me pueden extender mi licencia de maternidad, ni la posnatal, a fuerza yo tenía que estar firmando contrato con ellos para obtener una licencia médica”.

Los inconformes exigen ser reincorporados a Marina o, de lo contrario, advirtieron que realizarán otras acciones de protesta, además de establecer demandas se plantarán en Palacio Nacional.