Asesinan a estudiante de Psicología de la UAEM; van más de 30 feminicidios en Morelos en 2025

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Aylín Rodríguez Fernández, estudiante de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), fue reportada como desaparecida alrededor de las 14:00 horas del jueves 3 de abril; a pesar de que hubo ficha de búsqueda desde esa misma tarde, su cuerpo apareció sin vida en un departamento ubicado en la colonia Morelos del municipio de Jiutepec, en la zona conurbada de Cuernavaca, esta madrugada.

Alrededor de las 3:30 horas de este viernes, servicios de emergencia del municipio de Jiutepec recibieron una llamada de auxilio. Paramédicos acudieron a un domicilio ubicado en la calle Emiliano Zapata de la colonia Morelos, donde encontraron el cuerpo de Aylín Rodríguez, mismo que presentaba huellas de violencia.

En el lugar fue detenido un joven que no fue identificado. Al parecer se trata de la pareja de Aylín, quien cursaba la carrera de Psicología en la UAEM. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por la Fiscalía. La información del feminicidio no fue confirmada sino hasta pasadas las 8:00 horas, aunque las versiones y rumores de la muerte de la joven circulaban desde muy temprano en redes sociales.

Sus compañeros de la Facultad, así como sus profesores, lanzaron una convocatoria a una manifestación silenciosa en el campus, para el medio día de este viernes y por la tarde fue anunciado un acto de memoria y homenaje para exigir justicia para Aylín, en las instalaciones de la Facultad de Psicología.

Hace más de una década, Viridiana Morales Rodríguez, también estudiante de la Facultad de Psicología, desapareció cuando realizaba una excursión con su esposo en un campamento del Estado de México. Uno de los edificios de la Facultad tiene un mural hecho por los propios estudiantes que exige justicia para Viridiana y que sirve como recordatorio de la tragedia que vive el país en materia de desapariciones y de feminicidios.

Morelos ha estado en la última década en los primeros tres lugares a nivel nacional en materia de feminicidios, si se tiene en cuenta el indicador de número de casos por cada 100 mil habitantes. De acuerdo con la organización Divulvadoras (NOTA: así con V), en lo que va de 2025 se han cometido 30 feminicidios, lo que implica que la violencia feminicida continúa siendo uno de los mayores problemas en la entidad.

Desde hace casi 10 años, ocho municipios de la entidad tienen Alerta de Violencia de Género, pero esto no ha cambiado nada en relación con los feminicidios. Los municipios con Alerta son Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla, Emiliano Zapata, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec.