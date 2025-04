CIUDAD DE MÉXICO (apro).- María de Lourdes Ríos Ramírez, conocida en redes sociales como Lulú Ríos 58, es una de las candidatas a jueza penal en el municipio de Morelos, en el estado de Chihuahua. Su postulación forma parte de las elecciones del Poder Judicial 2025, que se celebrarán el próximo 1 de junio.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), en estas elecciones se elegirán 881 cargos, incluyendo 386 jueces de distrito. En el caso de Chihuahua, se postulan 856 personas para ocupar cargos en el Poder Judicial estatal, entre ellas Lulú Ríos, quien aspira a un puesto en la categoría de Juzgados de Primera Instancia y Menores.

TE PUEDE INTERESAR: Exabogada de “El Chapo” busca convertirse en jueza penal en Ciudad Juárez

Campañas en el Poder Judicial: estructura y fechas

Las campañas electorales para jueces, magistrados y ministros comenzaron el 30 de marzo de 2025. La duración será de tres meses, en los que los candidatos podrán promover sus perfiles de manera pública.

En el estado de Chihuahua se elegirán:

18 cargos para el Tribunal de Disciplina Judicial

72 cargos en el Tribunal Superior de Justicia

766 plazas en juzgados de Primera Instancia y Menores

La candidata Ríos Ramírez participa en esta última categoría por el municipio de Morelos. En sus publicaciones en redes sociales, ha indicado que estará en las boletas de color rosa con el número 58.

Formación y trayectoria profesional de Lulú Ríos

Según el Registro Nacional de Profesionistas, María de Lourdes Ríos Ramírez obtuvo el título de licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Además, ha cursado diplomados en Amparo, talleres de litigación estratégica internacional y capacitación en juicios orales y justicia restaurativa por ABA ROLI. Actualmente, cursa la carrera de Ciencias Forenses en la misma universidad.

TE PUEDE INTERESAR: La Corte debe erradicar acoso laboral y simplificar sentencias: Jazmín Bonilla, candidata a ministra

Lulú Ríos tiene seis años de experiencia en litigio en distintas ciudades del país y ha sido docente en universidades privadas durante los últimos cuatro años. También es socia del despacho RGV Abogados & Asociados, con sede en Chihuahua, desde donde ha litigado casos de alto perfil, incluyendo uno en el que se obtuvo libertad procesal para una persona imputada por homicidio doloso.

Durante su formación profesional, participó en el proyecto “Inocente” con sede en San Diego, enfocado en la revisión de casos de personas sentenciadas injustamente. Según ha relatado, fue ahí donde surgió su interés por el derecho penal.

Lulú Ríos recuerda sus inicios en un mensaje personal

En una publicación reciente en su cuenta de Instagram, Ríos Ramírez compartió un mensaje dirigido a sí misma en 2018, donde recuerda sus primeros años como estudiante y madre. En el texto señaló que en esa etapa trabajaba como animadora infantil y payasita para cubrir sus gastos, mientras asistía a clases desde las 7 de la mañana hasta altas horas de la noche, acompañada de su hija recién nacida.

También mencionó los traslados en transporte público, las críticas a su cuerpo tras el embarazo y el hecho de haber criado a su hija sin apoyo. En ese mensaje afirmó que ha superado esas condiciones gracias a su esfuerzo personal y al acompañamiento de personas que la han apoyado.

El texto concluye con una reflexión sobre sus cicatrices personales, a las que identifica como parte de su historia de vida, sin mencionar detalles sobre su estado civil actual. En redes sociales ha señalado que tiene una hija, pero no ha proporcionado más información.

Las fotos compartidas por Lulú Ríos en redes sociales han generado discusión sobre su candidatura. Instagram: @

lulu_rios_r

Declaraciones sobre su candidatura y críticas recibidas

En entrevistas concedidas a distintos medios, Lulú Ríos ha hablado sobre su candidatura y las críticas que ha recibido en redes sociales debido a las imágenes que ha compartido como parte de su campaña. En entrevista con el medio Voz en Red, expresó: “Mi único pecado es ponerme una falda. Me están sacando en muchas notas del país. Yo ahí tranquilita no respondo. Mi prioridad es mi paz mental y sacar mi trabajo, que es lo importante porque yo de mi trabajo vivo”.

Al ser entrevistada por el periodista Juan Becerra Acosta, declaró que se mantiene serena ante los comentarios en redes sociales y que su experiencia en derecho penal le ha dado el carácter para afrontar situaciones adversas. “Yo me encuentro serena, tranquila ante todo esto. Hay que aprender a llevar esta situación. Me dedico al derecho penal y tienes que tener un carácter fuerte para esto. Yo trato asuntos de homicidios, delitos contra la salud, secuestro. Soy defensora. Entonces tienes que tener mucho equilibrio y también carácter para poder sobrellevar todo esto”.

Respecto a los señalamientos sobre su imagen, afirmó: “Yo no me estoy sexualizando, la gente me sexualiza”, y señaló que los ataques constituyen un caso de violencia política de género.

Sobre el reto que implica postularse a un cargo judicial, indicó que quienes buscan una plaza de ese nivel deben estar preparados y ser conscientes de que serán observados por un tribunal de disciplina en caso de ser electos.

También expresó su visión sobre la impartición de justicia en Chihuahua, haciendo énfasis en la necesidad de fortalecer las capacidades de los Ministerios Públicos desde la fiscalía, para garantizar la correcta integración de las carpetas de investigación.

Silvia Rocío Delgado, exabogada de “El Chapo”, también busca una plaza judicial

Otra de las candidatas en el proceso electoral del Poder Judicial en Chihuahua es Silvia Rocío Delgado García, quien fue parte del equipo legal de Joaquín “El Chapo” Guzmán entre 2016 y 2017. Su candidatura aparece en la boleta del Distrito Judicial Bravos, con sede en Ciudad Juárez, con el número 12 en la categoría de Juzgados de Primera Instancia y Menores Bravos Penal.

Durante ese periodo, Delgado García hizo declaraciones públicas sobre las condiciones del penal donde estaba recluido Guzmán Loera, según reportes del semanario Zeta. Actualmente promueve su campaña en redes sociales, donde destaca que el ejercicio de la justicia debe basarse en preparación y carácter.