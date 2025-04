Armenta llama “canalla” y “cobarde” a periodista crítico; pide a Fiscalía investigarlo (Video)

PUEBLA, Pue. (apro).- En su rueda de prensa mañanera, el gobernador Alejandro Armenta Mier, atacó con adjetivos como “canalla”, “cobarde” y “delincuente” al periodista Rodolfo Ruiz, director del medio digital e-Consulta, quien ha mantenido una postura crítica contra su gobierno.

Al estilo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario poblano lanzó señalamientos directos contra Ruiz a quien acusó de violencia de género porque supuestamente e-Consulta publicó un tuit en el que habría asegurado que la pelea que libró este fin de semana la boxeadora Gabriela “La Bonita” Sánchez, con la sudafricana Simangele Hadebe fue “un distractor”.

Además, pidió a la Fiscalía General del Estado que actúe contra el periodista porque, según él, se configuran los delitos de violencia de género y difamación.

???? "Rodolfo Ruiz eres un cobarde, eres un canalla, eso eres, así te vas a identificar como el canalla y el cobarde que genera violencia de género".



Así es como el #gobernador de #Puebla, Alejandro Armenta se refirió al #periodista y director de e-consulta



?? @ResilienciaNot1 pic.twitter.com/kpO1nGRCKo — Info Quórum (@quorum_mx) April 7, 2025

En su rueda de prensa, Armenta calificó de extraordinaria la pelea de box y aprovechó para felicitar a “La Bonita” Sánchez, quien además es la secretaria estatal de Deporte, pero luego dijo que “el apunte negativo” fue por parte del portal e-Consulta y de su director por haber criticado este evento.

“Rodolfo Ruiz, eres un cobarde, eres un canalla, eso eres. Así te vas a identificar como el canalla y el cobarde que genera violencia de género, le pido a las autoridades que actúen, a la fiscal para que actúe porque es una violencia de género y difamación”, reclamó.

“…porque referirse a una mujer de esa naturaleza sólo lo describe de cuerpo entero, es un canalla, es un cobarde, que ojalá tuviera los pantalones para no subirse al rincón, Gaby, porque no le duraría ni un guante, pero sí para hacer un entrenamiento”.

“Miente y me difama”

Antes de concluir, la conferencia matutina, el periodista publicó dos tuits en los que negó haber publicado esas expresiones que le adjudicaba Armenta.

“Gobernador Alejandro Armenta: Miente y me difama. Jamás subí un tuitt, y el medio que dirijo tampoco en el sentido que dijo en su conferencia mañanera. Que no lo engañen. Si la fiscal @idamis35 va investigar, que lo haga y ojalá se disculpe cuando se corrobore la mentira”, escribió.

Gobernador Alejandro Armenta: Miente y me difama. Jamás subí un tuitt, y el medio que dirijo tampoco en el sentido que dijo en su conferencia mañanera. Que no lo engañen. Si la fiscal @idamis35 va investigar, que lo haga y ojalá se disculpe cuando se corrobore la mentira. — Rodolfo Ruiz R. (@periodistasoy) April 7, 2025

De inmediato, el mandatario retomó el tema y volvió a lanzar acusaciones directas contra el periodista al asegurar que encabezaba un “grupo de ciberdelincuentes” que a través de bots y páginas apocrífas se dedicaban a “descalificar, a denunciar y a ofender”.

Agregando el #mandatario de #Puebla, #Armenta, que el #periodista Rodolfo Ruiz: "encabeza a un grupo de ciberdelincuentes, presuntamente, presuntamente que se dedican a través de bots y a través de páginas apócrifas a descalificar, a denunciar y a ofender".



?? @ResilienciaNot1 pic.twitter.com/SdPXMNLqIt — Info Quórum (@quorum_mx) April 7, 2025

“Entonces, lo que le recomiendo a ese presunto delincuente, ciberdelincuente, es que le ofrezca una disculpa a Gaby, yo no le voy a ofrecer ninguna disculpa a él, porque no se lo merece. Así es que, que tenga vergüenza y que recuerde que la violencia política y la violencia de género está tipificada y que no al rato se acuse o se queje de persecución política, porque aquí no se persigue a nadie”, expresó.

Luego de esto, en redes sociales se lanzó una campaña de mensajes en los cuales se acusaba al periodista de mentir, de “chayotero” y de extorsionar, entre otras cosas.

Cabe señalar que en su columna “la Corte de los Milagros”, Ruiz se ha caracterizado por manejar información sobre distintos temas que incomodan a los gobiernos estatales, así ha sido vetado en los últimos sexenios como con el panista Rafael Moreno Valle y morenista Miguel Barbosa Huerta y su medio ha sido objeto de campañas de persecución.

Apenas el 3 de abril, el periodista dio una entrevista a Julio Hernández Astillero en la cual calificó de “muy gris” y “no muy bueno” el arranque del gobierno de Armenta y mencionó temas como la presencia de una mayoría marinista en su gabinete en contradicción a los intentos del mandatario por deslindarse del ex góber precioso.

Igual, se refirió a que el ex gobernador Mario Marín Torres recibía visitas en su prisión domiciliaria, incluidos a funcionarios estatales actuales.

Solidaridad

Diversos comunicadores manifestaron su solidaridad con Ruiz por este ataque directo y amenazas lanzadas por el mandatario morenista.

En este contexto, la periodista Ruby Soriano hizo un llamado a las autoridades del INE, el senado y la cámara de diputados, para que se analice este riesgo de usar del tema de violencia de género para acallar a periodistas.

Apenas, Soriano acaba de obtener una resolución favorable por parte del Tribunal electoral por una denuncia que presentó en su contra la diputada local Graciela Palomares por supuesta violencia de género sólo por haberse referido en redes sociales al paso de la legisladora por diversos partidos políticos.

“Es muy delicado, que gobernantes en el ejercicio de sus funciones, utilicen la violencia política en razón de género como un argumento no para defender o proteger la integridad de una mujer, sino para amedrentar, instar a la censura y llamar al linchamiento mediático y digital de periodistas, activistas o ciudadanos de pie”, alertó la periodista independiente.