Con una inversión de más de 373 mdp reinaguran parque Ben Gurión en medio de protesta propalestina

HIDALGO (apro) .- El gobierno de Julio Menchaca Salazar reinauguró este domingo 11 de mayo el Parque David Ben Gurión –ahora denominado Parque Cultural Hidalguense–, cuya intervención ascendió a 373.95 millones de pesos, y cuyo proyecto fue cuestionado por quienes trabajaron en el plan maestro original del complejo, al reclamar que se contraponía al diseño arquitectónico y artístico con el que fue concebido.

La jornada de reinauguración costó cinco millones de pesos más, con un concierto del “90s Pop Tour” y un partido de leyendas del club Pachuca como actividades estelares.

El mandatario, emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), destacó que el espacio ahora contará con siete canchas, “desde voleibol hasta pádel”, además de zona de comida y un área de patinaje. Igualmente, se construyó un ajedrez gigante y se analiza presupuestaria y técnicamente si se instalará una rueda de la fortuna.

Entre los contratos asignados estuvieron la construcción de andadores, jardinería, trotapista, un área pet friendly, entre otros, por un monto de 66 millones 284 mil 8.31 pesos, otorgado a las empresas Grupo Rélica y Procard Construcciones, e instalaciones eléctrica, hidráulica y pluvial, más servicios básicos de terracerías, a cargo de la licitante Nely Camacho Martínez, por un costo de 60 millones 652 mil 922.69 pesos.

Asimismo, el proyecto arquitectónico de remodelación fue adjudicado por 10 millones 958 mil 957.66 pesos a LOVI Corporativo de Ingeniería y Construcción, firma que tiene sede en Tezontepec de Aldama y cuyo giro, según su registro en el padrón de contratistas del estado, es el mantenimiento de instalaciones eléctricas, fumigación, venta de mobiliario para hospitales, estudios de suelo, proyectos, capacitación, asesorías, entre otros servicios.

El parque remodelado también contará con pista de patinaje, así como cine y teatro al aire libre.

Desde que se dieron a conocer las maquetas digitales y los pormenores de lo que sería la intervención, quienes participaron en el diseño original reclamaron que representaba una ruptura con el proyecto original y, aunque reconocieron que durante tres sexenios el parque estuvo abandonado, cuestionaron el gasto, versus el resultado prospectado, así como priorizar en aspectos como el ajedrez gigante y las canchas, en lugar de otras necesidades sociales que consideraron prioritarias para la sociedad hidalguense.

El proyecto: origen, abandono y pérdida conceptual

El concepto del parque fue concebido por el artista plástico Byron Gálvez, quien fallecería el 27 de octubre de 2009.

De acuerdo con el proyecto original, la composición se apegaba al arte, a la arquitectura, al diseño, a la naturaleza, la sustentabilidad y a la innovación. Byron conceptualizó el espacio a partir de la historia de los antepasados, haciendo una remembranza de grandes plazas prehispánicas como Monte Albán, Palenque y Teotihuacán; esta última, con la calzada de los muertos y sus pirámides del sol y la luna.

Sin embargo, su concepto fue desarrollado con color, como muestra la losa pictórica de 80 x 400 metros de ancho (32,000 m2), creada especialmente para el parque. Él la nombró “La calzada de los vivos”, que hizo como un “homenaje a la mujer del mundo”, como ha sido más conocida esta obra que tiene más de siete millones de piezas de cerámica de alta temperatura que varían de tamaño entre cinco y 20 centímetros.

El artista Arturo Moyers, autor de los murales “Nacionalismo Revolucionario” en el Congreso de Hidalgo, colaboró junto a Byron Gálvez con el trazo de las figuras sobre el concreto que lleva los mosaicos.

El plan maestro original, en el que el multigalardonado artista trabajó entre 2001 y 2005, durante el sexenio de Manuel Ángel Núñez Soto, y cuyo diseño estuvo a cargo del arquitecto Manuel Pérez Salazar, consideraba una superficie de 25 hectáreas para el Museo de Arte Contemporáneo, el Conservatorio de Música de Todos los Tiempos, una Sala de Conciertos, el Museo de la Ciencia y la Tecnología.

Además, se contemplaba un Jardín Escultórico para el cual Gálvez y su esposa, Eva Beloglovsky, habían logrado un acuerdo para llevar las exposiciones internacionales que albergara anualmente el Palacio de Bellas Artes, además de contar con el apoyo de artistas integrantes de la Generación de la Ruptura, contemporáneos de Byron y con exponentes como los hermanos Pedro y Rafael Coronel, Günther Gerzo, Vicente Rojo, Manuel Felguérez y José Luis Cuevas.

La coordinación del proyecto estuvo a cargo de Eva Beloglovsky, en tanto que arquitecto Luis Lozoya ideó que, por el enfoque del parque y sus ingenierías, la iluminación tuviera un enfoque “verde” de alta eficiencia y de bajo consumo energético. En colaboración con la empresa Lightcom de Andoni Ertze, desarrollaron las luminarias que estaban dotadas de un diseño y tecnología solar, que en su momento ganaron el Premio Nacional de Tecnología –posteriormente, las lámparas fueron robadas–.

Por otra parte, para la iluminación de la losa pictórica se diseñaron unos postes con reminiscencia prehispánica a los Atlantes de Tula. El Parque operaría entre un 60 y un 70% con energía solar.

El complejo incluía un proyecto de Arquitectura del Paisaje desarrollado por Marie Queriat, el cual daba prioridad a las especies endémicas de la región del estado. En ese tiempo, se ampliaba la carretera de Pachuca a Actopan y, por esa intervención, se retiraban las yucas que había en el trayecto. Byron Gálvez pidió que las rescataran y se instalaran alrededor del pisal.

Su colocación era parte de la ingeniería creativa en torno a la losa pictórica, la más grande del mundo; además, se convirtieron en refugio de especies como lechuzas. Con la remodelación, las yucas fueron retiradas, y ante las críticas ciudadanas tras imágenes que las mostraban en deterioro, el gobierno prometió traspasarlas al Parque Ecológico de Cubitos.

El mobiliario urbano, del diseñador hidalguense Silvino Lopeztovar, incluyó señalética, contenedores para basura y bancas, además de un reloj monumental que no se llevó a cabo. Este mobiliario fue conceptualizado por Silvino a partir de la historia de Hidalgo y Pachuca. Su forma aerodinámica hace referencia a la “Bella Airosa”, además las bancas tienen una forma sutil de flecha que señalaban todas hacia la losa pictórica de Byron Gálvez.

Las bancas estaban terminadas con pintura electrostática plateada porque el color, por su composición, no absorbe el calor de los rayos del sol y las mantiene más frescas (las turbinas de los aviones por eso son plateadas, ya que minimizan el calor extremo). La otra razón es por la tradición que existe en Hidalgo con las minas de plata. Por su concepto y diseño fueron reconocidas, expuestas y publicadas en la ll Bienal Iberoamericana de Madrid (2010).

El teatro Gota de Plata fue un diseño de Migdal Arquitectos, en tanto que lo que iba a ser el Museo de Arte Contemporáneo de Hidalgo se construyó a través de donativos que se obtuvieron por medio del proyecto Arte por México, el cual consistió en una colección de 21 litografías (originales múltiples), grabadas en tórculos sobre papel hecho a mano, seriadas, firmadas cada una por sus autores.

Participaron muchos artistas como Joy Laville, Nunik Sauret, Irma Palacios, Julia López, Manuel Felguérez, Raúl Anguiano, Sebastián, Vicente Rojo, Rodolfo Morales, Luis Nishizawa, Adolfo Mexiac, Gabriel Macotela, Byron Gálvez, Ismael Guardado, Leonel Maciel, Gilberto Aceves Navarro, Javier Arévalo, Aaron Cruz, Guillermo Ceniceros, Juan Manuel de la Rosa, Tomás Gómez Robledo.

Sin embargo, durante el sexenio de Miguel Osorio Chong, el gobierno decidió darle al Club Pachuca dicha construcción, que ya estaba en obra gris con el terreno que iba a ser el jardín escultórico, para hacer lo que hoy es el Museo del Futbol.

Concebido bajo un “concepto único, innovador, artístico y de grandes alcances culturales”, el parque estuvo abandonado tres sexenios; hoy se ha llevado a cabo una remodelación que, de acuerdo con quienes acompañaron su ideación, dista del proyecto original.

Protestan por nombre

A través de redes sociales, ciudadanos pidieron el cambio del nombre del parque David Ben Gurión –el distintivo se mantendrá, ahora como Ben Gurión, Parque Cultural Hidalguense–, por ser el exprimer ministro israelí a quien se le atribuye la consolidación del hoy Estado de Israel, acusado de crímenes de guerra y genocidio en Palestina.

El origen del nombre tiene como antecedente que en el mandato del entonces presidente Ernesto Zedillo se firmó el Tratado de Libre Comercio entre México e Israel; en este último se había sembrado un bosque en las colinas de Jerusalén conocido como la explanada Benito Juárez.

Ahí, el entonces mandatario expresó el deseo de hacer lo mismo en México, en reciprocidad. El nombre se tomó por esa razón; además, por los primeros inmigrantes judíos establecidos en la colonia Venta Prieta de Pachuca.

De acuerdo con la memoria histórica del proyecto, la institución israelí Keren Kayemet consiguió, en aquel entonces, los árboles para plantarlos de acuerdo a las especificaciones del proyecto del paisaje, además del sistema de riego por goteo.

La petición de retirar el nombre data de varios años y también se ha realizado a través de plataformas como change.org

El oficial mayor del estado, Orlando Ángeles Pérez, declaró a medios que se analiza esa posibilidad.

El gobernador, por su parte, dijo que hay una referencia histórica por el nombre Ben Gurión del parque y que “no se está disminuyendo el esfuerzo que se realizó en otras administraciones con la comunidad judía”.

“Entonces, aquí no se trata de ningún pleito. No nos sumamos a un pleito que no es nuestro. Respetamos todo lo que se ha venido haciendo, forma parte de la historia, de nuestra identidad, de nuestra capital del estado y yo creo que hay que evitar el chovinismo (Exaltación desmesurada de lo nacional frente a lo extranjero) y algunas situaciones que nos generan algún conflicto”.

Durante la inauguración, a cargo del gobernador Julio Menchaca, un grupo de ciudadanos protestó al exterior del parque, con lonas que hacían referencia a la muerte de 17 mil 841 niños por los ataques de Israel en Palestina.