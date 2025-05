Gobernadora de Baja California asegura que EU no canceló su visa porque haya cometido un delito

BAJA CALIFORNIA. (apro).- La gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda aseguró este lunes que la revocación de su visa es “una sanción administrativa” y que “no hay un delito o una falta”, además de que “respeta profundamente” la soberanía del gobierno de los Estados Unidos y que no le han comunicado la causa de dicha medida.

La mandataria estatal de Baja California lo declaró en un improvisado acercamiento con los medios de comunicación de Tijuana, donde no permitió cuestionamientos, dio la espalda a la prensa tras terminar la lectura de un discurso, y evitó menciones a su esposo Carlos Torres Torres, coordinador de Proyectos Estratégicos en el XXV Ayuntamiento de Tijuana.

Como parte de su mensaje, mismo que duró menos de 12 minutos, recordó que el pasado 10 de mayo fue “incluida en una medida consular”, por lo que ya no cuenta con la visa para entrar a Estados Unidos, situación legal que —en sus palabras— “no la define”.

“No me define porque lo que tengo, ni los permisos que me otorguen o retiren, me definen mis valores, mis convicciones y el propósito que he abrazado desde que decidí dedicar mi vida al servicio público. Que el Departamento de Estado de los Estados Unidos haya cancelado mi visa no significa que yo haya cometido algo malo”, aseguró.

Ese día, Carlos Torres fue el primero en dar a conocer la cancelación del documento para poder ingresar al país vecino; posteriormente, Ávila Olmeda publicó en sus redes sociales que también había sido notificada.

“Mi esposo, Carlos, ha enfrentado una situación y, como en toda vida compartida, esta circunstancia también me ha alcanzado. Poco después de la medida consular que le fue aplicada a él, recibí una notificación similar”, según la publicación que ha generado polémica hasta este día.

Ávila Olmeda reiteró este lunes que las autoridades consulares aplicaron una “decisión administrativa”.

“Es una decisión administrativa, no una acusación. No hay delito, no hay una falta. No se ha comunicado la causa de esta medida y cualquiera que sea la razón, estoy tranquila y con la conciencia limpia de que todo se aclarará”, afirmó.

Marina del Pilar agradeció el respaldo otorgado a partir del domingo, principalmente funcionariado público de los tres niveles de gobierno, y las palabras dichas este lunes por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Respeto profundamente la soberanía del gobierno de los Estados Unidos y reconozco su facultad administrativa. Sé que la verdad y el tiempo pondrán las cosas en su lugar. A lo largo de mi trayectoria pública he mantenido con el gobierno de los Estados Unidos una relación institucional basada en el respeto y en la coordinación. Estoy convencida de que así debe continuar siendo”, según se mostró confiada.

Por último, se dijo “sorprendida” con la situación” y que “aquí parece que la violencia de género es normal, pero se equivocan”, en referencia al “anonimato que permiten las redes sociales” que la “señalan sin pruebas, sin verdad y sin límites”.

“A quienes insisten, les hablo de frente: no hay delito, no hay falta. No hay nada que perseguir… luego de esta aclaración, doy por cerrado este tema para seguir con la amplia agenda gubernamental… es todo lo que puedo decir”, según concluyó

Como parte de la jornada, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró durante la mañana que no tienen alguna notificación del gobierno de los Estados Unidos.