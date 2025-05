Acribillan a Luis Córdova, exdiputado federal del PRI, en un café en Zapopan

GUADALAJARA, Jal. (apro).- El exdiputado federal y local en Jalisco del PRI, Luis Armando Córdova Díaz, exdiputado federal y local, fue asesinado a tiros este martes por la mañana. El crimen tuvo lugar en un café de la colonia Valle Real, en el municipio de Zapopan, donde Córdova Díaz tenía previsto encontrarse con un abogado. Según las autoridades, el ataque fue perpetrado por dos individuos que dispararon más de diez veces contra él.

El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, informó que el ataque fue directo y confirmó que su equipo aún está recopilando información y en el lugar de los hechos.

"Llegaron dos sujetos directamente hacia él, quien aparentemente tenía una reunión con un litigante. Entraron, dispararon y le arrebataron la vida", explicó el fiscal.

En el momento del homicidio se produjo un enfrentamiento entre escoltas y los agresores. Se está investigando si estos escoltas estaban protegiendo a Córdova Díaz o a otra persona que se encontraba en el café. González de los Santos también reconoció la posibilidad de que el crimen organizado esté involucrado en este violento asesinato, aunque señaló que las investigaciones apenas empiezan y sería prematuro corroborar tal vínculo.

Luis Armando Córdova, de 56 años, era abogado y maestro en derecho. Su carrera política incluyó cargos como: diputado federal por el PRI de 2012 a 2015 y ejercer como diputado local en Jalisco hace cinco legislaturas. Además, fue candidato a la alcaldía de Tlaquepaque en 2015, también por el PRI, y presidía el Centro de Estudios Pila Seca AC.

Hasta su muerte, Luis Córdova continuaba siendo un activo miembro del PRI, luego de que se difundieran publicaciones en las que afirmaban que actualmente ocupaba el cargo de secretario general del PRI Zapopan, la actual presidenta de esa institución política, Andrea Márquez, aclaró que esto fue una confusión, indicó que sí lo conoció y que lamentaba su muerte, pidió que se investigue el homicidio, se esclarezca el hecho y se obtenga justicia.

Por su parte, la presidenta del PRI Jalisco, Laura Haro Ramírez, expresó su profundo pesar por la pérdida de Córdoba Díaz, a quien calificó de “amigo personal”. Haro manifestó su consternación ante este asesinato y enfatizó la necesidad de que las autoridades entreguen respuestas rápidas y eficaces. Asimismo, lamentó que el caso de Córdoba Díaz se sume a las numerosas tragedias que azotan a Jalisco, donde la violencia sigue incrementándose, afectando tanto a ciudadanos como a actores políticos. "En las últimas semanas, hemos visto cómo la violencia arrebató la vida de más compañeros políticos", subrayó Haro.

Haro Ramírez hizo un llamado a no convertir este lamentable incidente en uno más de los discursos vacíos que prometen justicia. “Ojalá lleguemos a las primeras consecuencias y no solo a las últimas. Anhelamos paz, merecemos paz, y es frustrante observar que los ciudadanos hacemos nuestra parte, mientras las autoridades parecen no cumplir con la suya,” dijo.

La presidenta del PRI Jalisco también mencionó que hasta el momento no había tenido contacto con familiares de Córdoba Díaz, aunque reconoció que había conocido a su hija en eventos anteriores. "Trataré de comunicarme con ellos hoy," concluyó.

Agregó que será necesaria una acción decidida por parte de las autoridades para dar con los responsables. "La impunidad no puede seguir siendo la norma en nuestro estado," remarcó.