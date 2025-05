Agencia de EU dice que ya opera en México; desmantela tres narcolaboratorios en Sinaloa

CULIACÁN, Sin. (apro).- Agentes de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) confirmaron en redes sociales que ya operan en territorio mexicano, luego de que en Sinaloa fueran asegurados tres laboratorios de producción de drogas sintéticas a gran escala.

De acuerdo con la dependencia norteamericana, estos laboratorios pertenecían al Cártel de Sinaloa. El operativo fue realizado el 10 de mayo.

En la cuenta en X de la dependencia norteamericana, advierten que “lideraron” el operativo para desmantelar estos campamentos con narcóticos y precursores químicos en una operación conjunta con la Fiscalía General de la República (FGR), la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.

Three large-scale synthetic drug production labs in Sinaloa were dismantled with narcotics and chemical precursors seized in an operation led by the ICE Homeland Security Investigations vetted unit within the Government of Mexico, Fiscalia General de la Republica, Agencia de… pic.twitter.com/H9X1fafWbu