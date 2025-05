Diputado del PRI en Guerrero amenaza de muerte a fotorreportero

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El diputado del PRI por el distrito 8 con sede en Ciudad Altamirano, de la región Tierra Caliente de Guerrero, Bulmaro Torres Berrum, amenazó de muerte al fotorreportero Anwar Delgado Peralta por la difusión de fotografías en las que se le ve comiendo en su curul.

En respuesta, unos 100 reporteros tomaron la tribuna del Congreso de Guerrero para respaldar al fotorreportero.

Anwar Delgado narró que el martes 13, alrededor de las 2:30 de la tarde, al concluir una sesión, el diputado priista se le acercó para insultarlo y amenazarlo de muerte.

"Me dijo que me a iba a cargar la verga, que él era jefe y que no sabía con quién me metía".

Cuando el comunicador trató de grabar la amenaza, el legislador le arrebató el celular.

En el lugar, los diputados Beatriz Vélez y Arturo Álvarez Angli intervinieron para calmar a su compañero, mientras que el coordinador de la fracción y líder estatal del PRI, Alejandro Bravo Abarca, observó la escena riendo, agregó.

El fotógrafo responsabilizó al diputado de Tierra Caliente de lo que le pueda sucederle a él y a su familia.

Aseguró que ayer martes, cuando salió del Congreso, una camioneta Grand Cherokee color blanca lo siguió y se estacionó frente a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, donde interpuso una queja.

A la medianoche, agregó, una camioneta Ford Lobo con hombres en la batea merodeó su domicilio.

El caso del reportero está en la Unidad Estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y está siendo valorado por el Mecanismo federal de Protección.

Antes de la sesión de este miércoles, los periodistas irrumpieron al pleno gritando consignas.

"¡Bulmaro, entiende, la prensa se defiende!", "¡Libertad, libertad, a la prensa libertad!", "¡Reportero callado, seguro diputado!"

El dirigente de la delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), Jesús Saavedra Ledezma, dijo que no se puede pasar por alto la grave amenaza cuando Guerrero es el segundo estado con más periodistas asesinados, con 17 casos.

"Es necesario que esta Legislatura se manifieste, condene o se deslinde", exigió.

El reportero Sergio Ocampo dijo en la máxima tribuna de la entidad que ese tipo de amenazas no son algo nuevo.

Recordó que hace ocho años, el 13 de mayo de 2017, cinco reporteros fueron amenazados y despojados de todo su equipo de trabajo cuando cubrían una serie de enfrentamientos armados en la Tierra Caliente.

Y denunció:

"Una parte importante de los diputados (de la presente legislatura) llegaron al poder por sus nexos con la delincuencia.

"La responsable de todo lo que pueda suceder es la gobernadora (Evelyn Salgado) y su papá (el senador Félix Salgado). Lo niegan, pero para nadie es un secreto".

Por la mañana, en su programa de radio de la Universidad Autónoma de Guerrero, pobladores de esa región pidieron a los integrantes de la prensa tener cuidado con "ese señor", el diputado Bulmaro Torres, porque ha sido jefe de plaza y es "muy peligroso", además de que "es amigo de los actuales del gobierno".

Otra parte de la denuncia pública dice que el legislador lleva ocho años como director de la Escuela Normal de Arcelia.

"Llegó y amenazó a los maestros para que le firmaran para que fuera director", según la llamada de vecinos de esa región.

Fue un intercambio verbal, dice el diputado

En su defensa, el diputado priista Bulmaro Torres dijo ayer en un comunicado que el 7 de mayo el fotoperiodista Anwar Delgado publicó fotografías al interior del pleno con un mensaje que hace alusión a que únicamente acude a comer a las sesiones, sin hacer una crítica a sus funciones.

Lo anterior, aseguró, le generó desconcierto.

"Y este martes, al verlo en el recinto, decidí acercarme para dialogar con él y conocer el motivo por el cual realizó dicha publicación, por lo tanto, niego de manera categórica que haya realizado amenazas en su contra como lo ha venido manifestando, de lo cual me deslindo completamente", manifestó el diputado local en un comunicado con membrete del Congreso de Guerrero.

"Si en el intercambio verbal sostenido con el fotoperiodista él se sintió ofendido por algunas de mis expresiones, por este medio le ofrezco una disculpa pública, porque no fue mi intención".

Al terminar la protesta de los reporteros, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jesús Urióstegui García, se deslindó de las amenazas del diputado priista.

“El actuar de un diputado no corresponde a la postura de toda esta legislatura”.

Dijo que hablarán con el diputado y con el coordinador de la fracción priista, Alejandro Abarca, y de ahí fijarán una postura por parte de la legislatura.

Al presidente del Congreso se le cuestionó el actuar del presidente de la mesa directiva, el priista Jesús Parra García, quien, denunciaron, ha ordenado a personal de seguridad a sacar del pleno a reporteros.