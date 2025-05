Homicidio de Valeria Márquez fue “un hecho aislado”, dice el alcalde de Zapopan

ZAPOPAN, Jal. (apro).- El homicidio de la influencer Valeria Márquez, ocurrido este martes por la noche mientras realizaba una transmisión en vivo en un local de estética en Zapopan, fue calificado como una "tragedia" por el alcalde de dicho municipio, Juan José Frangie Saade, durante una entrevista realizada este miércoles.

El alcalde zapopano afirmó que se trata de “un hecho aislado”, y que es un delito del cual “se desconoce dónde ocurrirá”, por lo que “se sale del control de las autoridades”. Agregó que, según los reportes de su comisario, la situación no excede los niveles "normales" de inseguridad que puede experimentar un municipio. "No tenemos reportes que indiquen que esto esté excediendo la inseguridad normal en un municipio", declaró.

Rechazó la idea de que Zapopan sea el municipio más inseguro del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), citando datos del ENSU (Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana) que, según afirmó, lo colocan con la menor percepción de inseguridad. Sobre las preocupaciones en zonas como Valle Real, Andares y Puerta de Hierro, el edil reconoció que los hechos delictivos pueden ocurrir en cualquier lugar y que están "fuera de nuestro control", considerándolos "muy difíciles" de prevenir en su totalidad.

"Ahí están los indicadores de inseguridad, no datos míos, sino del ENSU, y pueden ver ustedes. Zapopan es el municipio de la zona metropolitana con menor percepción de inseguridad. ¿Les preocupa la zona real? No, no es que me preocupe. Son cosas que no podemos prever dónde van a suceder. La verdad, se lo digo, esto está fuera de nuestro control. Es muy difícil. Tristemente, es una tragedia y seguiremos reforzando y destinando presupuesto a la policía. Próximamente, inauguraremos el stand de tiro, la academia, y todo lo relacionado con nuevas patrullas. No nos rendiremos. La Fiscalía deberá dar curso a la investigación y ojalá den con los responsables", señaló.

Al sumar el homicidio de la joven influencer al reciente asesinato del exdiputado federal del PRI, Luis Córdoba Díaz, el alcalde enfatizó que se trata de "dos casos aislados y diferentes", y que su administración está atendiendo ambos hechos. Remarcó que la responsabilidad de la investigación recae en la Fiscalía del Estado.

Sobre Valeria Márquez, el alcalde mencionó que, tras enterarse del crimen, solicitó información a la comisaría sobre si la víctima había pedido ayuda o reportado amenazas, especialmente a través del programa Pulso de Vida.

"Fíjense que, al enterarme, lo primero que pedí fue si ella había solicitado ayuda, sobre todo en Pulso de Vida. No tenemos registros ni reportes de amenazas o violencia por parte de ella. Lo que sé, y lo que me informó el comisario, es que ella estaba participando en su programa cuando ocurrió el hecho. Hace unas horas me informaron que circula un video en el que se le avisa que habían ido a buscarla en moto y que tenía miedo por su vida. No lo he visto ni puedo confirmarlo", declaró.

Respecto a la información que el municipio pudo recopilar sobre la víctima, señaló que se limita a lo publicado en los medios y a lo informado por la Fiscalía. Mencionó que circula un video donde presuntamente se le advertía que la buscaban en moto y que temía por su vida, aunque aclaró no haberlo visto ni tener constancia de su autenticidad. Desconoce si la influencer era originaria de Zapopan o solo residía en el municipio.

En cuanto a posibles medidas, como el retiro de armas o refuerzo de operativos contra motocicletas, el alcalde reiteró su preocupación por el uso de estos vehículos en hechos delictivos. "Las motos siguen siendo un vehículo de alto riesgo en casos como actos feminicidas o homicidios, incluyendo el de la regidora", afirmó, señalando la dificultad para controlar las ventas y circulación de motocicletas sin placas.

Informó que el municipio detiene en promedio de seis a siete motos diarias, principalmente por robo o irregularidades administrativas, pero reconoció que esa medida no es suficiente. Hizo un llamado a las empresas privadas para que entreguen motocicletas ya emplacadas, igual que en la venta de automóviles.

Sobre el impacto nacional e internacional del asesinato, especialmente por haber ocurrido durante una transmisión en vivo, el alcalde afirmó que asume su responsabilidad como presidente municipal. Sin embargo, insistió en que la investigación corresponde a la Fiscalía y que ésta debe esclarecer a los responsables del crimen.

Confirmó haber visto un video breve del incidente en los noticieros y lo describió como "increíble".

En cuanto al lugar donde ocurrió el delito, el alcalde señaló que las condiciones de restricción dependerán de la Fiscalía, y que la función del municipio es colaborar con la investigación. Sobre la propiedad del establecimiento, indicó no tener detalles precisos respecto a si la licencia estaba a nombre de la víctima, aunque confirmó que, según la información de las trabajadoras del lugar, ella era la dueña. Manifestó desconocer si algún familiar de la influencer se había acercado a las autoridades municipales, aunque la Comisaría reportó la llegada de una persona que la identificó, además de la presencia de compañeras de trabajo.

Finalmente, el alcalde descartó tener una explicación específica sobre por qué en Zapopan ocurren tantos delitos de alto impacto. Negó que esto esté relacionado con el poder adquisitivo o el lavado de dinero. Rechazó compararlo con otros municipios metropolitanos como Tlajomulco y Tonalá, argumentando que la actividad comercial y social difiere entre esas zonas. Aseguró que se continuará reforzando la seguridad en áreas como Andares y Valle Real, aunque añadió que, ante tragedias como la ocurrida, no existen medidas preventivas completamente eficaces.

Niegan vínculo con el crimen organizado

Por su parte, el coordinador del área de seguridad del gobierno del estado, Roberto Alarcón Estrada, reconoció que aún no hay una línea clara de investigación sobre este caso. Sin embargo, afirmó que, por el momento, no hay elementos que vinculen a la víctima con algún grupo del crimen organizado.

"En ese hecho, como en muchos otros, no sabemos qué hay detrás de toda esta historia. Surgen especulaciones, desde luego, por todos los actores y lo que debemos hacer siempre es esperar a que las carpetas de investigación se integren adecuadamente. Más allá de lo que, sin duda, escuchamos o leemos en los medios y en las redes sociales, ninguna información es oficial."

Alarcón Estrada destacó la importancia de mantener la confidencialidad en ciertos aspectos de la investigación para salvaguardar el proceso judicial. Actualmente, la Fiscalía realiza la investigación y recopila pruebas, incluyendo grabaciones de cámaras públicas y privadas, tanto del asesinato de una influencer como del político del PRI.

Respecto a los delitos ocurridos en Zapopan, Alarcón Estrada señaló que, a pesar de los incidentes recientes, de acuerdo con las estadísticas oficiales, los homicidios en Jalisco están disminuyendo en comparación con el mismo periodo del año anterior. No obstante, afirmó que aún no están satisfechos con los resultados.

Prometió que las fuerzas del estado, en coordinación con las autoridades municipales y la Guardia Nacional, trabajan para resolver y prevenir delitos, especialmente en las zonas de mayor incidencia.

Mientras la Fiscalía continúa reuniendo pruebas sobre el asesinato del secretario del PRI y analiza posibles vínculos con litigios por tierras, enfatizó que todas las líneas de investigación permanecen abiertas.

En cuanto a la seguridad en otras regiones de Jalisco, reportó que el comisario de Teuchitlán, Edgar Ulises Sandoval Bautista, ha continuado con sus labores de manera regular, sin que se hayan detectado anomalías significativas en las revisiones más recientes del armamento policial.