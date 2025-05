Quién era Valeria Márquez, la tiktoker asesinada mientras transmitía en vivo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La influencer mexicana Valeria Márquez, de 23 años, fue asesinada en Zapopan, Jalisco, el martes 13 de mayo al interior de su estética mientras transmitía en vivo por TikTok. El homicidio quedó grabado en video y ha sido visto por millones de personas tras volverse viral en internet.

En el ataque, la joven recibió varios disparos en el tórax y la cabeza. Los paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales.

A su vez, la Fiscalía del Estado de Jalisco comunicó que la investigación del asesinato de Valeria Márquez se está llevando a cabo bajo el protocolo de feminicidio.

¿Quién era la influencer Valeria Márquez?

Valeria Márquez era una creadora de contenido y modelo mexicana que tenía 23 años. Su cuenta de Instagram acumula más de 100 mil seguidores y tenía 109.5 mil seguidores en TikTok, aunque tras su asesinato la cuenta se eliminó.

Además de ser influencer, Valeria Márquez anunció en agosto de 2024 la apertura de su salón de belleza llamado “Blossom: The Beauty Lounge”, el cual promocionaba en sus redes sociales. También colaboraba con otras marcas para anunciar productos.

En la estética se ofrecen diversos servicios como cortes de cabello; aplicación de pestañas y uñas; faciales, entre otros tratamientos de belleza. Valeria solía compartir videos en el salón de belleza e incluso subió su última historia de Instagram desde este lugar, en donde fue asesinada.

¿Qué pasó en el último video en vivo de Valeria?

El video de su muerte circuló por redes sociales como Instagram, Twitter y TikTok, en las que los usuarios especularon sobre los motivos del asesinato. Esto, a partir de otros fragmentos de la grabación en vivo, en los que se observa que Valeria tenía un mal presentimiento e incluso pensaba irse del lugar, pero una mujer que estaba con ella la convenció de quedarse.

En su última transmisión en vivo, Valeria explicó a sus seguidores que una mujer llamada Ericka le había marcado por teléfono cuando ella no estaba en la estética, porque alguien había ido a entregarle un paquete.

El presunto repartidor no había querido dejar el paquete en la estética y dijo que tenía que dárselo directamente, al tratarse de un objeto “costoso”. Por ello, preguntó cuándo la podría encontrar y Valeria dijo que estaría ahí en una hora, tras lo cual se dirigió a la estética para recibirlo y empezó a grabar el video en vivo.

En varios fragmentos que circulan en redes sociales, Valeria se mostró dudosa y preocupada, haciendo preguntas a la persona que había hablado con el repartidor, con lo que demostraba que la situación le parecía sospechosa.

“A lo mejor me iban a matar o algo”, dijo la joven en un fragmento. “No, te iban a hacer un regalo, pero no se veía qué”, contestó una mujer de la que solo se escucha la voz en el video. “Yo creo que ya me voy a ir, porque ya me ‘ondie’”, afirmó la joven en otro fragmento.

Al final del video en vivo, minutos antes de que la asesinaran, la mujer que presuntamente habló con el repartidor le estaba explicando detalladamente cómo había sido su interacción con el repartidor, que le había dicho que le pidieron tomarle una foto “agarrando el paquete”.

Fue entonces cuando Valeria, que estaba mirando hacia la calle, notó que un presunto repartidor se acercaba y lo saludó. En ese momento silenció el video y, segundos después, recibió los disparos que terminaron con su vida. El video terminó inmediatamente después cuando una mujer tomó el teléfono y finalizó la transmisión en vivo.

Algunos usuarios afirman que, días antes, Valeria Márquez subió a Instagram amenazas de su exnovio, responsabilizándolo de cualquier cosa que le sucediera.