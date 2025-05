Quién es Vivian de la Torre, la amiga que Valeria Márquez mencionó antes de su asesinato

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Valeria Márquez, influencer de 23 años, fue asesinada el 13 de mayo mientras realizaba una transmisión en vivo desde su estética en Zapopan, Jalisco. En los minutos previos al ataque, la joven habló con su audiencia sobre una entrega de obsequios enviados por su amiga Vivian de la Torre, quien le había pedido permanecer en el local para recibirlos.

El ataque ocurrió alrededor de las 18:30 horas dentro del salón “Blossom The Beauty Lounge”, ubicado en la colonia Real del Carmen. De acuerdo con la Fiscalía del Estado de Jalisco, un hombre ingresó al negocio, confirmó la identidad de Valeria y le disparó en al menos diez ocasiones, impactando en el pecho y la cabeza. El caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio.

“Quiere ver mi cara”: lo que dijo Valeria antes del ataque

Durante su transmisión en TikTok, Valeria mencionó en varias ocasiones a Vivian de la Torre. Explicó que le había mandado un café y después un segundo regalo: un peluche en forma de cerdito. Al recibirlo, bromeó con su amiga: “La Vivian está enamorada de mí, te lo juro”.

Pese a expresar que ya se sentía incómoda y que pensaba irse, decidió quedarse tras leer un mensaje en el que De la Torre le pedía no irse. “Que me espere, dice la Vivian, porque quiere ver mi cara. Rápido, pende..., porque me tengo que ir”, dijo en tono de prisa. El peluche fue el último objeto que mostró en cámara antes de que un hombre armado ingresara al lugar y le disparara.

Sobre el caso de Valeria Márquez al parecer ya la estaban esperando.



Menciona una tal Erika, al final del otro video, se mira está cara, perdón pero asustada por lo que pasó, no se ve.



México ésto es todos los días.

Ojalá dejen de compartir el otro vídeo y dar likes o RTuD83DuDE43 pic.twitter.com/rhVpoZnhUD — Julio César uD83EuDD85 (@Julio24v) May 14, 2025

Reacción de Vivian de la Torre tras el crimen

Horas después del asesinato, Vivian de la Torre publicó una historia en su cuenta de Instagram acompañada de una fotografía con Valeria. El mensaje decía: “Mi güerita preciosa, te amaré por siempre, mi niña. Jamás imaginé una vida sin ti. Sin duda tengo un ángel que me cuida siempre. Te amo, mi Barbie”.

La publicación dividió opiniones. En X (antes Twitter), usuarios comenzaron a compartir fragmentos de la transmisión y mensajes que apuntan a la posible responsabilidad de personas cercanas a la víctima. Algunos comentarios señalaron que Valeria se quedó en el negocio por insistencia de Vivian, lo que desató especulaciones.

Mensaje de Vivian en TikTok

Ante los señalamientos, Vivian de la Torre rompió el silencio mediante un video publicado en su cuenta de TikTok. En él pidió respeto por el caso: “Tanto yo como la otra niña jamás imaginamos que le pasaría algo en ese momento. A ella siempre le llegaban obsequios o colaboraciones a su estética”.

Agregó que quienes conocían su amistad sabían que frecuentemente le enviaba detalles. “Vale para mí era una hermana y jamás haría nada para lastimarla”, expresó. También defendió la acción de Érika, trabajadora de Valeria, quien cerró la transmisión tras el atentado, al señalar que lo hizo por respeto y para evitar mostrar la escena.

Investigación en curso

La Fiscalía estatal confirmó que el crimen se investiga como feminicidio. Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizaron el levantamiento del cuerpo y agentes ministeriales trabajan en la recolección de evidencia. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre líneas específicas de investigación.

Valeria Márquez tenía más de 90 mil seguidores en TikTok y compartía contenido sobre belleza, estilo de vida y humor. Desde su estética realizaba transmisiones frecuentes y recibía obsequios de marcas, amigos y colaboraciones comerciales.