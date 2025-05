Esposa de activista desparecido denuncia que ha recibido amenazas de muerte

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Samantha Valeria Colón Morales, esposa del activista desaparecido Vicente Suástegui, denunció amenazas de muerte tras el asesinato de su cuñado, Marco Antonio Suástegui Muñoz.

El jueves 8 y domingo 11 de mayo últimos Samantha recibió mensajes en su cuenta personal de Facebook donde le dijeron que ya desaparecieron a su esposo Vicente, ya asesinaron a Marco Antonio y que la próxima víctima será ella.

Responsabilizó a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guerrero (SSP) de lo que le pueda suceder a ella y a su familia debido a que no le han brindado medidas de seguridad permanentes como lo ha pedido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2021 y la Fiscalía General del Estado (FGE) el 18 de abril último.

El 6 de agosto de 2021, Vicente Iván Suástegui Muñoz, integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) y fundador de la policía comunitaria de Cacahuatepec, fue detenido y desaparecido por hombres armados cuando concluía su jornada laboral como taxista en Acapulco.

Por la desaparición dos hombres fueron sentenciados a 25 años de cárcel en marzo pasado y otro más está detenido, sin embargo, hasta el momento no se sabe el paradero del activista ni quien ordenó su desaparición.

Vicente es hermano de Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder histórico del CECOP que desde el 2003 no permitió la instalación de una presa hidroeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad en el río Papagayo y en el ejido de Cacahuatepec, municipio de Acapulco.

El dirigente campesino fue herido de muerte a balazos el 18 de abril cerca de la playa Icacos; agonizó por ocho días y falleció el 25 de abril pasado.

Ayer, Samantha Valeria dio una conferencia de prensa en las oficinas de la organización SIUAT Yoltechi acompañada de integrantes del Grupo de Estudios para el Desarrollo del Sur (Gedesur) y del Frente Nacional por la Liberación de los Pueblos (FNLN).

Recordó que desde el 27 de octubre de 2021 la CIDH emitió medidas de protección para ella y su familia que no han sido aplicadas.

Además, el 18 de abril pasado, cuando Marco Antonio Suástegui fue atacado, la Unidad Especializada de Delitos Graves de la FGE solicitó al secretario de Seguridad Pública estatal, Josué Barrón Sevilla, implementar medidas de protección de carácter urgente y permanentes.

Reveló que, en una reunión del lunes 12 de mayo, la subsecretaria de Prevención y Operación Policial de la SSP, Jesús Castro Gutiérrez, le dijo que no tiene el personal suficiente para brindarle las medidas de protección y que le ofreció realizar recorridos aleatorios, pero no acompañamiento permanente.

Y llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la gobernadora Evelyn Salgado, a la presidenta municipal Abelina López Rodríguez, las tres morenistas, para que garanticen de ella y su familia.

Dijo que no quiere pasar a ser una estadística de desaparición forzada o de feminicidio. Es la proveedora de sus hijas y si algo le llegara a pasar, quedarían en la orfandad, expuso.

Su vida y la de sus hijas están en riesgo y las autoridades tienen que hacer algo, recalcó.

“No es un delito buscar a Vicente, estoy buscando al padre de mis hijos. No se me hace justo que por eso tenga que perder la vida, ya de por si nos arrancaron a Vicente, le quitaron la vida a su hermano y ahora a mí me quieren matar”, dijo.