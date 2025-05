La Fiscalía de Jalisco ignora quién es la expareja de Valeria Márquez

GUADALAJARA, Jal. (apro).- El círculo cercano de la influencer Valeria Márquez, quien fue asesinada mientras realizaba una transmisión en vivo, está siendo investigado. Esto incluye a amigos, familiares y a personas que convivían con la joven, incluyendo a sus colaboradoras del salón de belleza donde ocurrió el crimen, señaló el titular de la Fiscalía del Estado de Jalisco, Salvador González de los Santos.

"Desde luego que se está investigando o, más bien, se está entrevistando a toda aquella persona relacionada con esta muchacha, sean amigas, sean familiares, sean conocidos, o sean novios; es parte de cualquier investigación tratar de identificar líneas de investigación. Desde luego, bueno, pues en este caso están incluidas las amigas, familiares, que son lo más cercano a la víctima para poder determinar algunas líneas de investigación", anotó.

El funcionario estatal reconoció que Vivian, la amiga de Valeria, una de las últimas personas que se comunicaron con ella, aún no ha declarado. Descartó que ella actualmente esté no localizable: "Sí está localizable, no se ha ido, pero, desde luego, es importante su entrevista para ver qué nos aporta".

Durante una rueda de prensa celebrada en Palacio de Gobierno, González de los Santos reconoció que hasta el momento desconocen quién es la expareja de Valeria, a quien ella responsabilizó de lo que le pudiera pasar. Además, aceptó que por el momento no hay indicios claros que vinculen a la expareja de Márquez con el crimen, a pesar de que en redes sociales se han mencionado posibles amenazas y riesgos en su contra. El funcionario insistió en que no hay aún una acusación formal contra nadie.

"No tenemos todavía identificado o ubicado a la expareja que se ha mencionado en los medios. Estamos investigando no solo a la expareja, sino todo su entorno. Desde luego se ha manejado en redes la probabilidad de que la expareja haya sido el autor intelectual. Sin embargo, son parte de las líneas de investigación que tenemos porque, suponiendo sin conceder que pudiera haber sido él, hay que acreditárselo, no solo asumirlo".

La conferencia de la Fiscalía de Jalisco. Foto: Especial

Salvador González reportó que continúan revisando todos los posibles entornos que rodeaban a la víctima para determinar las motivaciones y a los responsables del asesinato, tanto materiales como intelectuales de este crimen.

Refirió que todavía no se han identificado o detenido a sospechosos específicos por este feminicidio. El fiscal reiteró que las investigaciones abarcan todo el entorno de la víctima y que las hipótesis se mantienen abiertas, sin descartar ninguna línea aún.

Cámaras del C5 no captaron el crimen

Por su parte, Juan Carlos Contreras Vargas, director del C5 en Jalisco, reveló que las cámaras del sistema no captaron los hechos y, aunque algunas grabaciones en la vía pública están siendo revisadas, las cámaras de los locales cercanos y particulares aún no han sido autorizadas para su análisis. Esto complica la identificación del o los responsables en el lugar del crimen.

"No tuvimos acceso a las grabaciones en ninguno de los dos casos (el de la influencer y el del exdiputado del PRI), ya que ocurrieron dentro de locales comerciales en el área urbana, donde no tenemos acceso a las cámaras internas. ¿Las cámaras del C5 están instaladas en esta zona de la ciudad o no? En este lugar específico, las cámaras más cercanas están a unos metros, pero no ofrecen una vista de la plaza ni del local comercial", contestó.

Salvador González aprovechó para comunicar que el gobierno local licitará y adjudicará más de 500 puntos de monitoreo en diferentes municipios. Añadió que la tecnología en el sistema C5 será renovada para mejorar la recepción de reportes y la vigilancia en zonas estratégicas.

La revisión de las cámaras de vigilancia es determinante para obtener la evidencia necesaria para definir si se trata de un acto impulsivo o planeado por un autor intelectual.

"Que Dios nos proteja a nosotros", dice tía de Valeria

Mientras tanto, la familia de Valeria Márquez insiste en que se intensifiquen las diligencias y se tomen declaraciones de quienes estuvieron con ella en sus últimos momentos para aclarar las circunstancias del crimen.

“Yo pedí por ella mucho, semejante pérdida, pero que Dios nos proteja a nosotros, porque a ella ya no le va a pasar nada, a nosotros sí. Yo pedí en la misa, ofrecí mi eucaristía por esas personas que no tienen ese corazón de carne, sino un corazón de piedra, y que la Santísima Virgen penetre en sus corazones con su gracia y les dé el arrepentimiento para que ellos se detengan y no vuelvan a tener esa sangre tan fría de matar. O sea, se defiende más a un perro que a una persona. No se mata a un perro porque te meten a la cárcel; a una persona la matan y queda impune, o sea, no se vale. Pero bueno, al fin, es mundo, ¿verdad? Y hay que pedir; con el poder de Dios todo se puede”, señaló María, la tía de Valeria.